Zamlı fiyatlar nereye şikayet edilir? Bir esnafı nereye şikayet edebilirim? Fahiş fiyat şikayeti nasıl yapılır?

Zamlı fiyatlar nereye şikayet edilir? Fahiş fiyat artışı, devletin almış olduğu önlemlere rağmen devam ediyor. Ekonominin rahatlaması adına yapılan yenilikler, birçok stokçu yüzünden etiketlere yansıtılmıyor. Peki ama artan fiyatlar nasıl kontrol edilir? Bir esnafı nereye şikayet edebilirim? Fahiş fiyat şikayeti nasıl yapılır? İşte yüksek fiyata karşı kurulan şikayet hattının detayları.

Fahiş fiyat artışı, devletin almış olduğu önlemlere rağmen devam ediyor. Ekonominin rahatlaması adına yapılan yenilikler, birçok stokçu yüzünden etiketlere yansıtılmıyor. Peki ama artan fiyatlar nasıl kontrol edilir? Bir esnafı nereye şikayet edebilirim? Fahiş fiyat şikayeti nasıl yapılır? İşte yüksek fiyata karşı kurulan şikayet hattının detayları.

Zamlı fiyatlar nereye şikayet edilir?

Haksız fiyat artışı şikayet bildirim uygulamasını telefonunuza uygulama olarak indirebilir ve uygulama üzerinden şikayette bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra ALO 175 ve Ticaret Bakanlığı şikayet bildirisi alanlarına şikayette bulunabilirsiniz.

Bir esnafı nereye şikayet edebilirim?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Alo 130 Hattını arayarak şikayette bulunabilirsiniz.

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İşletmeyi nasıl şikayet ederim?

İşletme şikayetleri için de yukarıda yer alan ALO 170 hattına şikayette bulunabilirsiniz. Bu hat 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlar için hizmet vermektedir.