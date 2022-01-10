Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranı belli oldu. Peki emekliler zamlı maaşları bu ay alabilecek mi?

11 Ocak Salı günü, çalışanların ve emeklilerin maaş zamlarının da yer aldığı 18 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelecek. Memur ve emeklilerine yüzde 5 artı yüzde 2,5 zam ve en düşük emekli aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifinin 12 Ocak Çarşamba günü Meclis'ten geçmesi planlanıyor. Teklif Meclis'ten geçerse zamlı maaşlar bu ay yatırılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “12 Ocak tarihine kadar genel kuruldan yasayı geçirebilirsek, Cumhurbaşkanı 13 Ocak'ta onaylarsa 15 Ocak tarihine zamlı maaş ödemesi yetişecek. Kurumlar da gerekli hazırlıkları yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZAMMI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞI TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL

Yeni 6.368,40 TL

Memur aile yardımı

Mevcut Yeni

- Eş 408,67 520,93

- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115

- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.