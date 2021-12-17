Zamlı 2022 maaşlarında yeni hesap: İşte asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ve prim hesaplamaları

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. İşte asgari ücrete gelen 2022 maaş zammı ile birlikte birçok kalem, AGİ, prim ve maaş hesaplamalarındaki değişiklikler.

İşte asgari ücrete gelen 2022 maaş zammı ile birlikte birçok kalem, AGİ, prim ve maaş hesaplamalarındaki değişiklikler.

En düşük işsizlik ödeneği en düşük 2 bin, en yüksek 3243 liraya, kısa çalışmada en düşük ücret 3 bin liraya çıktı. Engellilere destek 1559 lirayı, 65 yaş aylığı da 1300 lirayı geçti. Genel Sağlık Sigortası ödeneği ise 150 lira oldu.

ASGARİ ÜCRETTE GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK, AGİ MAAŞ İÇERİSİNDE HESAPLANACAK

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belirlendi. Asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi de yeni ücretin içine dahil edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oybirliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

2022 ASGARİ ÜCRETİN SGK PRİMİ NE KADAR?

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunun SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak. Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞİYOR

Asgari ücret 7 milyon çalışanın geçim ücreti olmasının yanında birçok düzenlemede ölçü olması nedeniyle toplumun birçok kesimini ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneği, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretle birlikte değişti. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar arttı. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kurlular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler de artacak.

2022 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 2 BİN LİRAYI GEÇTİ

İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı da brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Buna göre bu yıl 1420 lira işsizlik maaşı alanın maaşı 2 bin lirayı geçek, üst tavan da 3 bin 243 liraya ulaşacak.

ENFLASYONUN 29.2 PUAN ÜZERİNDE

Yeni asgari ücret yüzde 50,5 zamla yüzde 21.3 olan TÜFE'nin 29.2 puan üzerinde artış sağlandı. Hükümet başından beri ifade ettiği için çalışanı enflasyona ezdirmeme sözünü tutmuş oldu. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, bu şekilde işverenlere 450 liralık fayda sağlayacak. Gelir Vergisi 423.75 lira, Damga Vergisi 30.36 lira tutuyor. Toplam 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

YAŞLILIK AYLIĞI, GSS PRİMİ YÜKSELDİ

Bu yıl için yaklaşık 865 lira olan yaşlılık aylığı 1301 liraya, engellilere aylık ödenen 1036 lira da 1559 liraya yükseldi. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38 lira 15 kuruştan 57 liraya en yüksek de 286 liradan 430 liraya çıkacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. Buna göre en yüksek kısa çalışma ödeneği 3 bin lira, en yüksek kısa çalışma ödeneği de 7506 lira olacak.

GSS PRİMİ 150 LİRA OLDU

Bu son dakika verilerine göre geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3'ü tutarındadır. 2022 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 107 liradan 150 liraya çıktı.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.