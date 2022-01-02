Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak?

Yeni yıla girer girmez elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Söz konusu zammın faturalara yansımasını ise İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu ve EMO hesapladı.

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Vatandaşı yakından ilgilendiren zamlarla ilgili yeni hesaplar yapılırken konuyla ilgili bir hesap da İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden geldi.

Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına gelen yüzde 50 ile yüzde 125 arası zammın yeni faturalara ne kadar yansıyacağını hesapladı.

Zamdan önce gelen 200 liralık bir faturayı ele alan Kadıoğlu, zamdan bu faturanın 349 lira olacağını söyledi. Kadıoğlu, böylece 200 liralık bir faturaya gelen toplam zam oranının yüzde 74,5 olduğunu ifade etti.

Elektrikte kademeli tarife

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

'4 kişilik bir ailenin elektrik faturası yüzde 73 artacak'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi de yeni elektrik tarifesiyle, 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturasını hesapladı. Buna göre bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik enerjinin faturası yüzde 72'lik artışla 364 TL'ye yükselecek.

Elektrik faturalarından TRT Payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasın yetersiz olduğuna vurgu yapan EMO İzmir Şubesi, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi istendi. İlk kademe sınırının ise mağduriyet yaratacağı şekilde düşük tutulduğuna vurgu yaptı, 230 KWh'ya yükseltilmesi önerdi.

Açıklama özetle şöyle:

"Desteklendikleri iddia edilen dar gelirli, tüketimi düşük ailelerin, Aralık 2021'de 150 kWh'lık tüketimi için fatura toplamında ödedikleri 137,5 TL, Ocak 2021'de yüzde 45'lik zamla 199 TL'ye çıktı. Sayıları çok az olan ve tüketimi 150 kWh'nin altında kalan ailelerin faturaları bile yarı yarıya artacakken, tüketimine bağlı olarak 150 kWh'nin üstüne çıkan aileler kademe kademe artan daha yüksek zam oranıyla karşı karşıya kalacaklar.

EMO'nun hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lık enerjinin faturası yüzde 72'lük artışla 211 TL'den 364 TL'ye yükseldi. Böylece tüketimi çok düşük olan konutlar için yüzde 45 olan zam oranı, standarda yakın tüketimi olan konutlar için yüzde 72'ye yükseldi. Kış aylarında ısınma, yaz aylarında soğutma için de elektrik kullanan ortalama tüketimi daha yüksek olan konutlarda ise zam oranı, tüketim büyüklüğüne göre yükselecektir. Örneğin aylık tüketimi 450 kWh olan bir ailenin 412 TL olan aylık faturası yüzde 98 artarak, 817 TL'ye yükselecektir. Toplamda yüzde 72 artan 4 kişilik ailenin 230 kWh'lık asgari tüketim faturasına bakıldığında enerji bedelinin kademeli tarifeyle birlikte yüzde 108 artığı görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.