Zam sonrası motorin fiyatları | 12 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?
Zam sonrası motorin fiyatları | Akaryakıt fiyatlarının zamları, gün gün takip ediliyor. 12 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi? Merak edilen motorin fiyatlarını derledik. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
2022-07-12 12:21:05
Akaryakıt fiyatlarının zamları, gün gün takip ediliyor. 12 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi? Merak edilen motorin fiyatlarını derledik. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Zam sonrası motorin fiyatları
Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü. Geçtiğimiz günlerde artan brent petrol nedeniyle zam yapılmıştı. Son motorin zammı 9 Temmuz Cumartesi günü, 81 kuruş olarak yapıldı. Motorin fiyatları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.
Güncel benzin fiyatları
İstanbul'da 25,17 TL'den
Ankara'da 25,42 TL'den
İzmir'de 25,29 TL'den satışa sunuluyor.
Güncel motorin fiyatları
İstanbul'da 25,36 TL'den
Ankara'da 25,47 TL'den
İzmir'de 25,49 TL'den satışa sunuluyor.
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