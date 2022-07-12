Zam sonrası motorin fiyatları | 12 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi?

Zam sonrası motorin fiyatları | Akaryakıt fiyatlarının zamları, gün gün takip ediliyor. 12 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazota ne kadar zam geldi? Merak edilen motorin fiyatlarını derledik. İşte güncel akaryakıt fiyatları...