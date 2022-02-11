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TIMETURK / EKONOMİ / Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz cinsinden birikimlerini Türk lirasında değerlendirebildiği Yuvam hesabına ilişkin bir kamu spotu hazırladı.

2 Saat Önce
2022-02-11 21:40:59
Yuvam hesabına ilişkin kamu spotu

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan spot, televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

45 saniyelik bilgilendirmeden oluşan spotta, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanın yuvası, uzakta olsa da gönülden bağlı olduğu yerdir. Aynı yuvaya hasret duyanlar, her zaman aynı duyguda, aynı düşüncede birleşebilirler. Uzakta olsalar da aynı amaç uğruna çalışabilir, birikimlerini her koşulda kazanca dönüştürebilirler. Şimdi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları döviz cinsinden birikimlerini Yuvam hesabıyla Türk lirasında değerlendiriyor. Kur koruma güvencesi ve ilave getiri fırsatıyla hem vatandaşlarımız daha fazla kazanıyor, hem de Türkiye kazanıyor."

yuvam-mb

Spotta, Yuvam hesabının katılım bankalarından da açılabileceği belirtilerek, ayrıntılı bilginin TCMB'nin resmi internet sitesi "www.tcmb.gov.tr" üzerinden edinilebileceği vurgulandı. .

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