Yuvam hesabı nedir? Türkiye'den Yuvam hesabı açılır mı? Türkiye'de yaşayanlar Yuvam hesabı açabilir mi? Yuvam hesabını kimler açabilir? Dövizi olanlar Yuvam hesabı açabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Yuvam Hesabı' hakkında da konuştu. Erdoğan açıklamasında ' Yuvam adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır.' dedi. Bu açıklamalardan sonra vatandaşlar Yuvam hesabını kimlerin açabileceğini araştırmaya başladı. Peki Yuvam hesabına Türkiye'den katılmak mümkün mü?

Yuvam hesabı nedir? Türkiye'den Yuvam hesabı açılır mı? Türkiye'de yaşayanlar Yuvam hesabı açabilir mi? Yuvam hesabının kimler açabilir? Dövizi olanlar Yuvam hesabı açabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Yuvam Hesabı" hakkında da konuştu. Erdoğan açıklamasında " Yuvam adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır." dedi. Bu açıklamalardan sonra vatandaşlar Yuvam hesabını kimlerin açabileceğini araştırmaya başladı. Peki Yuvam hesabına Türkiye'den katılmak mümkün mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan açıklamasında yuvam hesaplarına ilişkin şunları söyledi: "Bugün de yurt dışında yaşayan vatandaş ve dostlarımıza yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istiyorum.. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz." Bu açıklamanın ardından Yuvam hesabının kimler açabilir sorusu sıkça sorulmaya başlandı. İşte Yuvam hesabına dair detaylar...

Yuvam hesabı nedir?

YUVAM hesabı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türüdür.

Türkiye'de yaşayanlar Yuvam hesabı açabilir mi?

YUVAM hesapları, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketleri için açılır.

Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan, veya Türkiye'deki Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri yurt dışı adresi olarak kayıtlı olan, bir Türk vatandaşı iseniz

Türk vatandaşı değilseniz fakat Türkiye'deki bankalarda hesap açma şartlarını taşıyorsanız

Sermayedarı olduğunuz, yabancı bir ülkede o ülkenin kanunlarına göre kurulan ve yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan şirketiniz varsa

Türkiye'deki bankalara başvurarak veya internet bankacılığı aracılığıyla şubeye gitmeden de YUVAM hesabı açtırabilirsiniz.

YUVAM Hesabı avantajı neler?

Tasarruflarınızı kur riskine karşı korur. Vade bitiminde, döviz cinsinden anapara garantisinin yanı sıra ilave getiri sağlar.

Yurt dışından yapacağınız döviz transferleriniz için Türkiye'de transfer masrafı ödemeniz gerekmez.

Tasarruflarınızı ülke ekonomisine kazandırır.

Kur farkı ve ilave getiriniz, Merkez Bankası garantisi altındadır.

Yuvam hesabı kazancı nedir?

Kur Farkı, YUVAM hesabı açılırken Türk lirasına dönüşümün gerçekleştirildiği tarihteki «Dönüşüm Kuru» ile vade bitiminde geçerli «Vade Sonu Kuru» esas alınarak hesaplanır.

İlave getiri, döviz cinsinden anapara üzerinden vade türlerine göre Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenecek ek tutardır.

3 Ay vade: %1 faiz

6 Ay vade: %2 faiz

12 Ay vade: %3 faiz

24 Ay vade: %4 faiz



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