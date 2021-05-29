Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 85'i tamamlandı

Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamında relokasyon yollarının yapımı sürüyor.

Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğünce inşaat bölgesinde 2016 yılından beri devam eden kara yolunun yapımında sona yaklaşıldı.

Toplamda 60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yıl sonunda bitirilmesi planlanan yollar sayesinde yöre halkının yüksek standartlara sahip yeni kara yolu ağına kavuşması hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.