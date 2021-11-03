Yurtdışından telefon alacaklar dikkat! Kayıt ücreti güncellendi

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yurtdışından yolcu beraberinde telefon getirmek isteyenleri de yakından ilgilendiren yeniden değerleme oranı belli oldu.

Buna göre 2021 yılı için 2006 TL olan IMEI kayıt ücretinin, yılbaşında en az 726 TL daha artırılarak 2732 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

2022'DE ORANIN ARTMASI BEKLENİYOR

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yıllık ÜFE, yani yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu. Dolayısıyla vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda 2022'de yüzde 36.2'lik artış yaşanacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı tutarının da yeni yıl ile birlikte bu oranda artırılması bekleniyor.

Bilindiği gibi IMEI kayıt harcı tutarı, her yıl en az bu yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebilme yetkisi de bulunuyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olmuş ve 2021 yılı başı ile birlikte IMEI kayıt harcı tutarı da aynı oranda artırılarak, 1838.7 TL'den 2006.2 TL'ye çıkarılmıştı.

2732 TL'YE ÇIKARILACAK

2022 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak. Ancak mevcut tabloda IMEI kayıt harcı tutarının en az 726.2 TL'ye karşılık gelen yüzde 36.2 oranında artırılarak 2732 TL'ye çıkacak.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2006 TL iken, 2020'de 1838 TL, 2019'da 1500 TL, 2018'de 500 TL ve 2017'de ise 149 TL seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle yılbaşı ile birlikte IMEI kayıt ücretindeki son 5 yıllık zam oranı da yüzde 1733'e karşılık gelmiş olacak.

SON 10 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Türkiye'de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.