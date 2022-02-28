Dijital Pazarlama sayesinden yurtdışından hasta getirmek ülkemizde popüler hale getirdi.

Dijital pazarlama yalnızca markaların internetteki bilinirliliğini artırmakla kalmıyor aynı zamanda yurtdışı turizmine de katkı sağlıyor. Araştırmalar 2020 yılında yurtdışından 400.000 hastanın sağlık hizmeti için Türkiye'yi tercih ettiğini gösteriyor. Hasta için, bakım kalitesinin üst düzeyde olduğunu bilmek karar vermede en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle medikal turizmine yönelik dijital pazarlama ajansı çalışmaları en sık başvurulan yöntemlerden biri. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yurtdışı turizm konusunda dijital pazarlama büyük öneme sahip.

Türkiye Sağlık Turizm Derneği araştırmasına göre, sağlık turizmi sektörü 2020 yılında 2,5 milyar dolar ciro kadar bir rakama ulaştı. Yalnızca saç ekimi içi gelen hastalarla 1,3 milyar dolarlık ciro kaydedildi.Dijital pazarlama uzmanı bu noktada sağlık kuruluşunun ya da özel bir kliniğin yurtdışındaki doğru kitleye hangi kanalla ve nasıl ulaşabileceğini araştırarak iyi bir şekilde analiz eder.

Dijital pazarlama yaklaşımı sağlık sektöründe daha hassas ve yoğun bir çalışma gerektirir. Çünkü burada bir insan hayatı söz konusu olur ve oluşacak herhangi bir olumsuzluk kişinin yaşamını direkt olarak etkiler. Bu nedenle yurtdışı sağlık turizmi konusunda mutlaka profesyonel bir ekiple çalışmak gerekmektedir. Potansiyel hastaları ilgilendiren konuları düzenli olarak ele aldığınızda etkili bir içerik pazarlaması yapmış olursunuz. Potansiyel hastalar için neyin daha önemli olduğunu nasıl belirleyebilirsiniz? Sosyal medya platformlarında, tartışma gruplarında ve pazar araştırma sitelerinde zaman geçirmek önemlidir.Hastalar, sağlıklarını korumak için nasıl proaktif bir yaklaşım benimseyebilecekleri konusunda net bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda dijital medya ajansı sizin yerinize bu araştırmaları ve analizleri yapar. Kaliteli ve etkili içerikler üreterek hedef kitlenizi direkt olarak firmanızla buluşturur.

Sağlık turizmi için yurtdışından hasta getirirken sürecin en kritik noktası talep oluşturmaktır. Bu talep oluşturma adımı ise dijital pazarlamada en etkili şekilde yapabilmektedir. Dijital pazarlama, sağlık turizminde büyük bir rol oynamaya başladı. Birçok ülkede sağlık, bakım ve tedavi hizmetleri oldukça maliyetli. Araştırma sonucu hastalar daha ekonomik ve uygun tedavi bulmak için internet kanallarını kullanıyor. Sağlık turizmi tedavi sürecinin öncesini ve sonrasını kapsayan büyük bir süreçtir. Tedavi öncesinde, tedavi, tedaviden artakalan zaman hastaların nasıl değerlendirileceğinin planlaması ve takibi yapılır. Bu konuda tam teşekküllü klinikler dijital pazarlamaya yönelerek hedef kitlesine kolayca ulaşabilmektedir.

Sağlık sektörünün yanında pek çok yurtdışı turizmi alanında da dijital pazarlamadan faydalanılmaktadır. Dünyadaki en hızlı ve en etkili büyüyen alanlardan biri olan dijital pazarlama mutlaka profesyoneller tarafından uygulanmalıdır. Dijital pazarlama sadece büyük markalar için değil küçük işletmeler ve internette var olmak isteyen tüm sektörler için bir gerekliliktir. Giderek yaygınlaşan işletme sayısı ve büyüyen hedef kitlesine online olarak etkili bir şekilde ulaşmayı hedefleyen her firma dijital pazarlama konusuna yönelmelidir. Geleneksel pazarlamanın aksine bu yeni pazarlama şekli hedef kitlesi ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanızı sağlar. Bu da potansiyel müşterilerin hızlı bir şekilde dönüş yapmasına olanak tanır. İnsanların vakitlerinin çoğunu sosyal medya platformlarında ve internette geçirdiğini düşünürsek mevcut ya da potansiyel müşterilerinizin çevrimiçi olma olasılıkları oldukça yüksek.

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