Yurt dışından şirket almak istemez misiniz?

Destek oranı şirketler için yüzde 60, iş birliği kuruluşları için yüzde 75 ve yıllık en fazla 200.000 ABD dolarına kadar destek veriliyor

Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihracatın artırılması, ithalatın ise ihracat ile makas açılmayacak şekilde düzenlenmesi için faaliyet gösteren ve dış ticaret dengesini temin için yatırımlarda bulunan Ticaret Bakanlığı sunduğu spesifik yardım ve katkılarla da dikkati çekiyor.

Bu desteklerden ihracata yönelik bilhassa "şirket alım" adımına dair destek ise ayrı bir parantezde irdelenmesi gereken husus. Peki bireysel ya da kurumsal bir açılım yaparak yurt dışından şirketlerle temasa geçip bir satın alım sözkonusu olursa nasıl hareket ediliyor.Şirket bazında mı bireysel mi başvuru oluyor ve bireysel satın alımlara imkan var mı? Bu da merak edilen konulardan. İşte bu konunun yasal boyutu...

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sitesindeki değerlendirmede bu konu şu yasal çalışma ve adımlarla sürdürülüyor:

Destekte amaç nedir?

Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine eklemlenmelerini desteklemek ana amaç.Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği kapsamında, firmaların yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Kimler başvurabilir?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler bu başvuruyu yapabiliyor.

Destek oranı nedir?

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi'ne başvuru yapılmaktadır ve işlemler bu kanalla sağlanıyor. Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek oranı şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Teknolojik satın alımlara özel katkı

Ticaret Bakanlığı bunun dışında ileri teknolojiye sahip yurt dışı yerleşik şirket alımında da destek sunuyor.

Kurumsal açıklamada şunlara vurgu yapılıyor:

"Şirketlerimizin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak, medikal biyoteknoloji alanındaki firmalar da dâhil olmak üzere, yüksek teknoloji sahibi şirketlerinin satın alınmasında Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı bir destek

mekanizmasıdır. Katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması ve ülkemize know-how transferinin sağlanması amaçlanmıştır"

Türk Ticaret Kanunu'nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabiliyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.