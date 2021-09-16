Yurt dışında yerleşikler 52,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 52,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 325,1 milyon dolarlık DİBS ve 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Eylül ile biten haftada net 52,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 325,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Eylül itibarıyla 24 milyar 87,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Eylül'de 23 milyar 143,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 203,6 milyon dolardan 7 milyar 334 milyon dolara yükseldi. ŞBS stokları ise 250,4 milyon dolardan 249,5 milyon dolara indi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.