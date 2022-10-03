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TIMETURK / EKONOMİ / Yumurtaya yeni zam!

Yumurtaya yeni zam!

Ekim ayı itibariyle yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruşa yükseldi. Organik yumurtanın tanesi ise 5 lira oldu.

2 Gün Önce
2022-10-03 10:33:58
Yumurtaya yeni zam!

Yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamların ardından yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttı. Son 2 aydır büyük artış yaşanan Yumurta fiyatlarına yeni zam geldi.

Geçen sene 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı Ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurtanın fiyatı 76 TL oldu.

Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021'de tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu. .

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