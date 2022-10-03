Yumurtaya ne kadar zam geldi? 2022 ekim yumurtaya zam mı geldi? 1 koli yumurta ne kadar oldu? Gıda enflasyonundaki yükseliş devam ediyor. Ekim ayında yumurta fiyatlarının artması bekleniyor. Organik yumurtanın tanesinin 5 liraya yükseleceği öngörülüyor. Peki ama markette 30'lu satılan yumurta kaç para oldu? 30'lu paket yumurta, 20'li paket yumurta ne kadar oldu? İşte detaylar.

Yumurtaya ne kadar zam geldi? 2022 ekim yumurtaya zam mı geldi? 1 koli yumurta ne kadar oldu? Gıda enflasyonundaki yükseliş devam ediyor. Ekim ayında yumurta fiyatlarının artması bekleniyor. Organik yumurtanın tanesinin 5 liraya yükseleceği öngörülüyor. Peki ama markette 30'lu satılan yumurta kaç para oldu? 30'lu paket yumurta, 20'li paket yumurta ne kadar oldu? İşte detaylar.

Yumurtaya ne kadar zam geldi?

TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerde bir önceki yılın Aralık ayına göre %54 fiyat artışı yaşandı. Yumurtaya yapılan zam oranı henüz net bir rakamla açıklanmadı.

Yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruş oldu ve 30'lu koli yumurtanın fiyatı 76 TL'ye dayandı.

Organik yumurta fiyatı

Piyasadaki verilere göre; Organik yumurtanın tanesi 5 liraya dayanmış durumda.

1 koli yumurta ne kadar oldu?

Edinilen piyasa bilgilerine göre; 30'lu 1 koli yumurtanın fiyatı 76 TL'ye dayandı. Bu fiyat marketlere ve yumurta boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

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