Yumurtaya ne kadar zam geldi? 1 koli yumurta ne kadar oldu? Yumurtaya zam mı geldi?

Yumurtaya ne kadar zam geldi? Üretimin azalmasından dolayı yumurta fiyatlarında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz ay yumurta fiyatlarındaki indirimin üzerine, bir zam geldi. Yumurtaya zam mı geldi? 1 koli yumurta ne kadar oldu? İşte güncel yumurta fiyatları...

Üretimin azalmasından dolayı yumurta fiyatlarında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz ay yumurta fiyatlarındaki indirimin üzerine, bir zam geldi. Yumurtaya zam mı geldi? 1 koli yumurta ne kadar oldu? İşte güncel yumurta fiyatları... Yumurtaya ne kadar zam geldi? Geçtiğimiz günlerde yumurtaya gelen indirimin ardından yaz mevsimi ile birlikte tekrar zam geldi. Ortalama yumurta fiyatlarında geriye dönük bakıldığında yüzde 50 oranında zam gelmiş oldu. 1 koli yumurta ne kadar oldu? Yumurta fiyatlarını yükseliş yaşandı. Beyaz medium yumurta kolisi 27 TL'ye düşmüşken 42 TL'ye yükseldi. Beyaz büyük boy yumurta kolisi ise 30 tl'den 50 TL'ye yükseldi. Yumurtaya neden zam geldi? Yumurta fiyatlarında, üretimin azalması nedeniyle yükseliş yaşandığı düşünülüyor. .