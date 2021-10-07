Yumurta ihracatından 430 milyon dolar gelir

Dünya Yumurta Günü, yumurtanın besleyici değerine dikkat çekmek ve her yaştan insanın tüketmesini teşvik etmek için, her yıl Ekim ayının ikinci cuma günü kutlanıyor.

Dünya Yumurta Günü'nün 70'in üzerinde ülke tarafından kutlandığını söyleyen Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Türkiye'de 2020 yılında yaklaşık 20 milyar yumurta üretimi yapılmıştır. Üretilen yumurtanın 4,38 milyar adeti ihraç edilerek 430 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır. 2020 yılında kişi başı yumurta tüketimi ise 240 adete yükselmiştir” dedi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın anne sütünden sonra besleyici değeri en yüksek olan besin olduğunu, yumurta proteinin vücutta yüzde 100'ünün kullanılabildiğini ve bu özelliği ile büyüme çağında olan çocuklarda önemli yer tuttuğunu ifade etti.

“SAĞLADIĞI YARARLARI TOPLUMA ANLATMAK İSTİYORUZ”

Afyon, “Dünya Yumurta Günü'nün bu yılki teması ile yumurtanın, insan yaşamının tüm evrelerinde tüketilebilecek değerli bir protein kaynağı olduğunu ve yumurtanın farklı yaşam evrelerinde (doğum öncesi, ilk gelişim yılları, yetişkinlik dönemi ve yaşlılık) sağladığı yararları topluma anlatmak istiyoruz. Yumurtada hayat var, yumurta hayatınızda olsun” dedi.

Dünya Yumurta Günü 2021 yılı temasının, Uluslararası Yumurta Komisyonu tarafından ‘Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel hediyesi' olarak belirlendiğini aktaran YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, “Yoksulluk, çarpık kentleşme, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun yarattığı beslenme yetersizliğine karşı yumurta en önemli besin kaynağımızdır. Uluslararası Yumurta Komisyonu'na üye yumurta üreticileri bu amaçla 8 Ekim Dünya Yumurta Günü'nü farklı etkinliklerle kutlarken, deprem ve sel gibi felaket bölgeler başta olmak üzere, beslenme sorunu çekilen bölgelere yumurta yardımı da yapmaktadır. YUM-BİR olarak bizler de bu yaklaşımı benimseyip kurulduğumuz günden bu yana ülkemizdeki yardım organizasyonlarında aktif rol almayı sürdürmekteyiz” açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.