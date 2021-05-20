Yüksek kilometreli lüks araç alınır mı?

Sıfır kilometre premium araç fiyatları döviz kuru ve ÖTV sebebiyle önemli şekilde arttı. 5 yaş ve üzeri premium otomobiller çok daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor

Bireysel araç kullanımının önem kazandığı koronavirüs salgını döneminde, tüketicilerin ikinci el araçlara olan ilgisi belirgin derecede artsa da binlerce model arasında seçim yapmak zorlaşıyor.

Günümüz pazar şartlarında, C segmenti sıfır kilometre araç fiyatına, ortalama 10 yaşına kadar D segmenti premium modeller satın alınabiliyor.

400 bin km dahi olsa sorun çıkarmayabilir

Önemli bir kısmı 200 bin kilometre üzerinde yolu geride bırakan bu araçlarla ilgili olarak Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Ülkemizde boya takıntısı gibi, kilometre konusunda da anlam veremediğimiz bir hassasiyet var. 200 bin kilometre, 2011 model bir otomobil için yılda ortalama 20 bin kilometre anlamına gelir. Bakımları profesyonel ellerde zamanında yapılmış, sürekli otoyolda kullanılmış premium bir araç 400 bin kilometrede dahi olsa yüksek maliyetli sorunlar çıkarmaz. Avrupa'da milyonlarca kilometreyi devirmiş birçok otomobil halen aktif olarak kullanılıyor, bu takıntı bize has bir sorun." diyerek konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Uygun fiyatla premium sınıf tercihi

İkinci el otomobil satın almayı düşünen ve karar aşamasında olan tüketiciler ile ilgili yapılan değerlendirmede aydınlatıcı fikirlere yer verildi.Sıfır kilometre premium araç fiyatlarının döviz kuru ve ÖTV oranları sebebiyle önemli şekilde arttığı günümüzde, 5 yaş ve üzeri premium otomobiller çok daha uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Örneğin kompakt sınıf sıfır kilometre araç fiyatına, D ve E segmenti premium araç seçenekleri bulunurken, araç satın almayı düşünenlerin kararsızlık yaşadığı en önemli nokta, yüksek kilometre ve yürütme maliyetleri oluyor.

Doksanlı yılların hassasiyeti

Ülkemizde boya takıntısına benzer şekilde kilometre takıntısının da tüketiciler arasında yoğun olduğuna değinildi.

Bu konuda doksanlı yıllardan kalma alışkanlıkların devam ettiğine dikkat çekildi; Ülkemizde kilometre konusunda anlam veremediğimiz bir hassasiyet var. 2011 model bir araç için 200 bin kilometre, yılda ortalama 20 bin kilometre anlamına gelir. Premium araç üreticileri, kaliteli işçilikleri ve yüksek dayanıklılığa sahip mekanik aksamlarıyla öne çıkarlar. Bakımları profesyonel ellerde zamanında yapılmış, sürekli otoyolda kullanılmış premium bir araç 400 bin kilometre dahi olsa yüksek maliyetli sorunlar çıkarmaz.

Rutin bakım faktörü

Özellikle D-E-F segmenti araçlar, havayolu alternatifi olarak uzun yolculuklar için tercih ediliyor. Avrupa'da milyonlarca kilometreyi devirmiş birçok otomobil halen aktif olarak kullanılıyor, bu takıntı bize has bir sorun." dedi. Bakım maliyetlerinin yüksek olduğu algısının da gerçekliği yansıtmadığına dikkat çeken Erdem "Düzenli olarak yaptırılması gereken rutin yıllık bakımlar güncel döviz kurları ve Orijinal Ekipman Üreticisi-Muadil parça ile kdv dahil, 2014 model bir BMW 320i ED için ortalama 1300-1600 TL, 2009 BMW 116i için 1250-1500 TL arasında, 2010 model bir Mercedes-Benz E250 CDI için 1500-1900 TL'dir. Bu rakamlar marka-modele bağlı olarak sıfır kilometre bir otomobilin ilk bakımına ödeyeceğiniz ücretlere yakın rakamlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.