Yüksek hızlı tren seferleri zamlandı
TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine yüzde 15 zam yaptı. Böylece son dört ayda yüksek hızlı tren biletlerine üçüncü kez zam yapılmış oldu.
2022-04-18 16:36:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yaptı. YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı.
Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi.
Eskişehir - Ankara hızlı tren fiyatı 65 lira olurken, İstanbul - Eskişehir arası da yine 65 lira olara belirlendi.
Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası ise 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla tren seferleri artırıldı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği belirtildi.
Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği belirtilen açıklamada, "29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs'ta her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek." denildi.
Biletler yarından itibaren satışta
Açıklamada, 29 Nisan-8 Mayıs'ta ana hat ve bölgesel trenlerde de ek sefer düzenleneceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak."
Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığının belirtildiği açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının bilgisi verildi.
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