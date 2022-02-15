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TIMETURK / EKONOMİ / Yüksek faturalara yeni çözüm: Konut ve esnafa ayrı sistem geliyor!

Yüksek faturalara yeni çözüm: Konut ve esnafa ayrı sistem geliyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak.

3 Saat Önce
2022-02-15 07:54:52
Yüksek faturalara yeni çözüm: Konut ve esnafa ayrı sistem geliyor!

Yarınki Kabine Toplantısı'nda yüksek elektrik faturaları masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken, bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündemde. Faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masada olacak.

Esnaf tarifesi değişebilir

Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar da görüşülecek. Küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.

'Ticarethane' statüsünden çıkarılması bekleniyor

Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar "ticarethane" statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek.

Aile Bakanlığı desteğinin artması planlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılmasına yönelik de çalışma yapıldığı öğrenildi. 2022 için yardımın üst limiti 206 TL olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor. .

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