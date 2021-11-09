Yüksek elektrik faturası nasıl düşer?

Yapmanız gereken birkaç basit yöntemle elektrik faturanızı yarı yarıya düşürebilirsiniz.

Devam eden enerji krizi hala azalma belirtisi göstermiyor. Havaların soğuması, daha fazla tedarikçinin iflas etmesi ve toptan satış fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ile birlikte, ne yazık ki öngörülebilir gelecekte artan enerji faturalarını görmeye devam edeceğiz. Doğal olarak, bu sebeple pek çok kişi maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor.

İngiliz tedarikçi British Gas'ın, bir dizi ev aletinin de daha yüksek enerji faturalarına katkıda bulunduğunu belirleyen yakın tarihli bir araştırması bu noktada yardımcı olabilir. Daha da önemlisi, British Gas, İngiliz vatandaşların tüketimleri konusunda daha dikkatli davranarak yılda yaklaşık 110 sterlinlik tasarruf yapabileceğini söylüyor.

British Gas'ın Birleşik Krallık'taki evlerde enerji kullanımına ilişkin araştırması, enerji faturalarının yüzde 23'üne yakın kısmının, cihazlarımızı tamamen kapatmak yerine bekleme modunda bırakmaktan kaynaklanan boşa elektrik harcamalarından oluştuğunu buldu. Çalışma aynı zamanda etkisiz yalıtımın da kısmen suçlandığını gösterdi ve toplu olarak bunun her yıl 2.2 milyar sterlinlik elektriğin israf edilmesine eşit olduğunu söylüyor.

Şirketin enerji uzmanı olan Marc Robson, bekleme modunda enerji emen bu cihazları "vampir cihazlar" olarak tanımlarken çalışma hakkında şunları söyledi:

"Soğuk hava faturaların artmasının kaçınılmaz olduğu anlamına gelse de, bu kış evde enerji kullanımımızı azaltmak için yapabileceğimiz, banka hesaplarımıza ve çevreye gerçekten yardımcı olacak bazı şeyler var. Evdeki toplam ısıtma maliyetlerinin neredeyse üçte biri çatıdan, duvarlardan ve vampir cihazlarla boşa harcanıyor, bu rakam boşa harcanan enerjiyle elektrik faturalarımızın neredeyse yarısı. Bunlardan bazılarını kapatmak bile hemen tasarruf etmeye yardımcı olabilir ve akıllı bir ölçüm cihazına sahip olanlar bunun etkisini gerçek zamanlı olarak görebilecekler. 'Azalt veya kapat' vampirlerle savaşmak için harika bir slogan."

Araştırmaya göre, bekleme modunda bırakıldığında faturaları çok fazla kabartan cihazlar ve araçlar şunlar:

Set üstü cihazlar

Modemler ve yönlendiriciler

Televizyonlar

Mikrodalgalar

Oyun konsolları

Bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar

Akıllı hoparlörler ve akıllı ev cihazları

Elektrikli duşlar

Bulaşık makineleri

Kurutma makineleri

Çamaşır makineleri

Yazıcılar

Akıllı telefonlar ve tabletler

Sadece bu cihazların tümünü veya bir kısmını tamamen kapatarak elektrik tüketiminiz önemli ölçüde azaltılabilir. Ayrıca, cihazlarınızı, her gün ayrı ayrı kapatmayı hatırlamak zorunda kalmak yerine, birden fazla güç kaynağını aynı anda kapatmanıza olanak tanıyan çok işlevli fişlerle çalıştırmayı tercih edebilirsiniz...

Kaynak: Chip online

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.