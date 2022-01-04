YouTuber'ların aylık kazancı ne kadar?

Teknoloji sayesinde görsel medyanın önemi günden güne artmakta. Şüphesiz bu artışın sebebi içerik üreticisi olan kişilerin çabaları sayesindedir. Farklı medya platformlarında binlerce içerik üreticisi bulunmakta. Ama en çok bilinenleri YouTube için içerik hazırlayan YouTuber’lardır. YouTuber’ların ayda ne kadar kazandığı pek çok insan tarafından araştırılan bir konudur. Peki, YouTube içerik üreticileri ayda ne kadar kazanıyor?

Akıllı telefonların hayatımıza girişiyle beraber video formatlı içerikler daha da önem kazanmaya başladı. Son yıllarda özellikle videoların içeriğinde büyük gelişmeler yaşandı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber içerik üreticileri daha kaliteli içerikler üretmeye başladı. Özellikle YouTube platformu için yapılan video içerikleri dünya çapında büyük bir kazanç haline gelmeye başladı. Sebeple YouTube içerik üreticilerinin yani YouTuber'ların ayda ne kadar kazandıkları insanlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

YouTuber'lar nasıl para kazanıyor?

YouTube'daki içerik oluşturucuları Google tarafından yerleştirilen reklamlarla videolarından para kazanabiliyorlar. Sponsorluklardan, reklamdan ve ürün satmaya kadar çeşitli şekillerde para kazanabiliyorlar. YouTuber'lar ise gelirlerine Adsense reklamlarından CPC (Tık başına ödeme) ve CPM (Bin gösterim başına ödeme) ile erişiyor. İçerik oluşturucuların, popülerliklerine göre her bin görüntüleme başına ortalama kazançları 2 dolar ile 11 dolar arasında değişiyor. Ancak tek bir video yüklediklerinde kazançlarının ne kadar olduklarını bilmiyorlar. Ama YouTube'tan para kazanmak için belirli koşulları bulunuyor. Örneğin, 2020 yılında ABD'de doğrudan YouTube'dan para kazanmaya başlamak için içerik oluşturucuların en az bin aboneye ve 4 bin saat izlenmeye sahip olması gerekiyordu.

YouTuber'lar aylık ne kadar para kazanıyor?

Nate O'Brien, 1,1 milyon abonesi bulunmakta ve aylık 444 bin dolar kazanmakta.

Tiffany Ma, 1,8 milyon abonesi olan yaşam tarzı içerik üreticisi, 4 bin 500-10 bin 500 dolar kazanmakta.

Andrei Jikh'in 1,7 milyon abonesi olan kripto para birimi yorumcusu, 4 bin 500-11 bin 500 dolar kazanmakta.

Kelly Stamps, 600 bin abonesi olan minimalizm yaşam tarzı vidoları paylaşan kanal sahibi,11 bin 134 dolar-20 bin 703 dolar kazanmakta.

Charlie Chang, 350 bin abonesi olan finans kanalı sahibi, 23 bin 300 dolar-44 bin 900 dolar kazanmakta.

Charli Prangley, 200 bin abonesi olan web ve grafik tasarımcısı , 0-3 bin 870 dolar kazanmakta.

Macy Schmidt, 50 bin abonesi bulunan Las Vegas'taki lüks yaşam tarzına ilişkin videolar paylaşan içerik üreticisi, bin 366 dolar-3 bin 523 dolar kazanmakta.

Chloe Tan, 80 bin abonesi olan ve üniversite yaşamı hakkın içerik üreten Youtuber, 268 dolar-13 bin 445 dolar kazanmakta.

Levi Hildebrand, 125 bin abonesi olan çevre ve doğaya saygı hakkında videolar üreten YouTuber, 756 dolar- Bin 722 dolar kazanmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.