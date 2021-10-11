YouTube'a yeni özellik: Canlı yayınlar altyazılı izlenebilecek

YouTube, canlı yayınlara otomatik altyazı ekleneceğini açıkladı.

Bu değişiklik, şirketin blogunda ayrıntılı olarak açıklandı. Özellik gelecekte çok daha fazla iyileştirme de alacak. Özelliğin en önemli avantajlarından biri işitme engeli olan kişilerin videoları izlemede daha rahat bir yaklaşım elde edebilecek olması.

Ayrıca dil öğrenen ya da dilini geliştirmek isteyen insanlar için de canlı altyazı özelliği oldukça kullanışlı olacaktır.

Özelliğin aldığı güncellemelerden birinde, canlı otomatik altyazıları yalnızca İngilizce (Japonca, Türkçe ve İspanyolca dahil) yerine 12 dilde daha kullanılabilir hale getirmek yer alıyor. Ardından özelliğin mobil cihazlara uyarlanacak şekilde geliştirilmesi de hedefleniyor. Canlı ve otomatik çeviri altyazıları için genişletilmiş dil desteği önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek.

YouTube ayrıca, kullanıcıların mobil cihazlarda altyazılar arasında arama yapma yeteneği de sunacağını duyurdu. Bu özelliği ilk olarak test amacıyla sunacak olan şirket her şeyin yolunda gitmesi durumunda özelliği daha geniş bir sürümle kullanıma sunacak. Böylece izleyiciler videoda izlemek istedikleri yeri altyazı arama şeklinde de bulabilecek.

Şirket tüm değişiklikleri sadece web sürümü için değil mobil için de getiriyor. İçerik oluşturucuların videolarına altyazı eklemek için diğer kişileri belirlemesine izin verecek bir özellik daha geliyor. Böylece otomatik çeviriye güvenmeyen içerik oluşturucular videoları için çeviri yapacak kişileri de seçebilecek. Oldukça gelişmiş özellikler sunan hizmet bu özelliklerle çığır atlayacak diyebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.