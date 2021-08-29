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TIMETURK / EKONOMİ / Yorganla toplanan 12 bin ton kavun kış aylarına hazırlanıyor

Yorganla toplanan 12 bin ton kavun kış aylarına hazırlanıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen deseni, kokusu, tadı ve raf ömrüyle ünlü Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.

1 Saat Önce
2021-08-29 17:17:58
Yorganla toplanan 12 bin ton kavun kış aylarına hazırlanıyor

40 bin ton rekolte beklenilen kavunda, 12 bin ton kavun kışın tüketilmek üzere iplerle bağlanarak askılara alındı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Hasat edilecek ürünün yüzde 70'i tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunulacak" diye konuştu.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, deseni, kokusu, tadı ve raf ömrüyle diğer türlerden ayrılan Kırkağaç kavununda hasat başladı. Bakırçay Nehri'nin hayat verdiği ovada yaklaşık 12 bin dekar alanda üretilen kavunların olgunlaşmasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalarda mesaiye başlayan üreticiler, kestikleri kavunları, zarar görmemesi için yorganlara sarıp traktörlere yüklüyor.

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Traktörlerle belediye ya da özel kişilere ait depolara getirilen kavunların, yüzde 70'i, iç ve dış pazarda tüketilmek üzere satışa sunulacak. Geçen yıl 10 bin dekar alanda 30 bin ton rekolte alınan kavundan, bu yıl 12 bin dekar alanda 40 bin ton rekolte bekleniliyor.

DEPOLARDA ASKILARA ALINDI

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Coğrafi işaret tescilli Kırkağaç kavunu, kış aylarında da tüketilmek üzere askılara alınmaya başladı. Büyük bir kısmı hemen satışa sunulan kavunların kalanı ise klimalı ve havalandırma sistemiyle sıcaklığı 14 dereceye ayarlanmış depolara getiriliyor. Dört bir yanından bağlanan kavunlar, büyük uğraşlarla tahta direklere asılıyor. Kış aylarında pazara sunulmak üzere depolarda askıda kalan kavunlar, şubat ve mart aylarında dahi alıcı buluyor.

'DÜNYA PAZARINDA ARANAN BİR ÇEŞİT'

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Üretici Bülent Somalıoğlu'nun tarlasında kavun hasadına katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "2008 yılında coğrafi işaret tescili alınmış, Kırkağaç ilçemize tescilli kavunumuzun hasat zamanı geldi ve bunu gerçekleştiriyoruz. Hakikaten Kırkağaç kavunu, tadı, kokusu ve aromasıyla hem ülkemizde hem de dünya pazarlarında aranan istenilen bir çeşit" dedi.

Kavun üreticisi Bülent Somalıoğlu da bu yıl verimin yüksek ve ürünün kaliteli olduğunu, dekar başına ortalama 3 ton mahsul aldığını söyledi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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