YÖK Başkanı: Üniversite personeli de Sağlık Bakanlığı personeli gibi ödeme alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Sağlık bakanlığında yapılan iyileştirmeler ne ise üniversitelerde de aynı iyileştirmeler hayata geçmiştir' dedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla alakalı şu açıklamalarda bulundu:

Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlarımızın özlük haklarında önemli düzenlemeler yapıldı. Kendi tıp fakültesi olan üniversitemiz ile 38 sağlık bakanlığı ile işbirliği içinde sağlık hizmeti sunan üniversitemiz var. 25 bin 143 akademik kadro vardır. Bu çapta düzenleme ile birlik hocalarımızın ve çalışanların özlük haklarında önemli iyileştirme sağlandı. Ek ödeme sabit ek ödeme taban ödeme ve teşvik ek ödemesi nden olacaktır. Sağlık bakanlığında yapılan iyileştirmeler ne ise üniversitelerde de aynı iyileştirmeler hayata geçmiştir

Sabit ek ödeme. Merkezi bütçeden ödenecektir. Sabit ek ödeme toplam ek ödemeden mahsup edilmeyecek ve iyileşme yaşanacaktır.

En önemli iyileştirme taban ödemenin yapılacak olmasıdır. Bu ödeme personelin ödüllendirilerek motivasyonunu artırılmasını sağlayacak ve çalışanın mesleki faaliyetlerinden bağımsız gerçekleştirilecek.

Bunlara ilave olarak teşvik ek ödemesi yapılacak. Çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılacaktır.

Resmî tatil idari ve nöbet izinleri yedi günü geçmeyen rapor süreleri hakem hastane tarafından onaylanan rapor süreleri, görev nedeniyle salgın hastalığa yakalananlar ve saldırı nedeniyle alınan izinler de aktif çalışma günlerine dahil edilecektir. Ek ödemeler kesilmeyecek.

Ne kazanacaklar?

Prof sabit ek ödeme 2641 alıyordu. 10302 TL alacak

Teşvik hariç yeni düzenleme ile Prof eline geçecek rakam 12944 TL olacak.

Teşvik aldığı takdirde rakam daha da yükselecek.

Araştırma görevlileri sabit ek ödeme 2906 alıyordu. Taban ödeme olarak 7842 TL ödenecek teşvik hariç 10748 TL almış olacak

Dr öğretim üyesi 2528 idi 10302 TL ödenecek eline 12831 TL geçecek teşvik hariç

Daha önce döner sermayeden istifade eden temel bilim hocaları da istifade edecekler.

Üniversiteler davet edilmiş YÖK tarafından olgunlaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir. .