YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS sınavında milyonlarca kişi ter döktü. Hayallerindeki üniversitede istedikleri bölümü okumak için YKS'ye giren adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar için kritik tercih süreci başlayacak. YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS sınavında milyonlarca kişi ter döktü. Hayallerindeki üniversitede istedikleri bölümü okumak için YKS'ye giren adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar için kritik tercih süreci başlayacak. YKS tercihleri 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günleri yapılan YKS oturumlarına 3 milyona yakın kişi katıldı. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'de artık sonuçların açıklanması bekleniyor. YKS sınavı ile iyi bir üniversitede eğitimlerini sürdürmek isteyen adaylar sınavdan kaç puan alacaklarını merak ediyor. Sınav sonuçları için sayılı günler kala adayların heyecanlı bekleyişi de sürüyor. Sınava giren milyonlarca kişi YKS sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS'ye giren adaylar YKS sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 2021 YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar zorlu bir tercih süreci bekliyor.

2021 YKS sonuçları neden öğrenilir?

YKS sınavına giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını internet ortamında sorgulayacak. YKS'ye giren adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile YKS sonuçlarını sorgulayabilecek.

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YKS tercihleri başladı mı?

2021 YKS tercihleri YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak ve tercihler de 5 Ağustos'ta başlayacak. YKS tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih yağan adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden tecihlerinde değişiklik yapabilecek. 13 Ağustos'tan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Tercih yapan adaylar tercih listesini detaylı olarak incelemesini ve yazıcıdan çıktısını almasını öneriyoruz.

TYT ve AYT puanları kaç yıl geçerli

TYT ve AYT testine giren adaylar bu sonuçların kaç yıl geçerli olacağını merak ediyor. TYT'den en az 200 puan alınması halinde, bu puan 2 yıl boyunca geçerli olacaktır. AYT sınavının geçerlilik süresi ise 1 yıldır. Öğrenciler AYT'den aldıkları puanı, ancak sınava girdikleri sene kullanabileceklerdir.

YKS'ye kaç kişi girdi?

2021 YKS sınavına 2.5 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Milyonlarca kişinin katıldığı YKS sınavı ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavıdır. YKS sınavı ülke genelinde yüzlerce merkezde yapılmaktadır. YKS sınavında binlerce görevli de görev almaktadır.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.[6] Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.