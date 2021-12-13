YKS ne zaman? YKS başvurusu ve sınav tarihi

ÖSYM 2022 takvimi belli oldu. Yayımlanan kılavuzda Yükseköğretim sınavı tarihi ve başvuru tarihleri belirlendi. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS başvuruları ne zaman? YKS sınav ne zaman? İşte detaylar...