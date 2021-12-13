YKS ne zaman? YKS başvurusu ve sınav tarihi
ÖSYM 2022 takvimi belli oldu. Yayımlanan kılavuzda Yükseköğretim sınavı tarihi ve başvuru tarihleri belirlendi. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS başvuruları ne zaman? YKS sınav ne zaman? İşte detaylar...
2021-12-13 14:27:56
ÖSYM takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurusu ve tarihi ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
YKS başvurusu ve sınav tarihi
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Sınavları Ne Zaman?
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
2022 İlk Kez Uygulanacak Sınav Tarihleri
e-YÖKDİL: 14 Mayıs,
MYÖS: 29 Mayıs,
Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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