''Yıllık enflasyon beş ayda 40-45 puan düşecek''

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye’de şu an yüzde 80'in üzerinde açıklanan enflasyonun mart ayında yüzde 40-45 puan düşebileceğini söyledi.

Aktaş, “Enflasyon oranının düşmesi tabii ki fiyatların düşmesi demek değildir. Fiyatlar artmaya devam edecek” hatırlatması yaptı.

Aktaş, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

Kısaca “enflasyonun düşmesi” olarak ifade edilen kavram aslında “enflasyon hızının düşmesi”dir. Ama bu kesinlikle ama kesinlikle “fiyatların düşmesi” değildir.

Siyasetçiler enflasyonda oluşacak düşüşü, sağlanacak değil oluşacak düşüşü, sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse etmek isteyecek. Bu durumu önümüzdeki aylarda yaşayacağız. Kaç kez yazdım bilmiyorum; ama bu konuya bir kez daha eğilmek ve tüm sayıları ortaya koymak gerekti.

Yıllık enflasyon oranı aralıktan itibaren hızla aşağı gidecek; olağandışı gelişmeler yaşanmazsa bu kesin. Bu gerileme ocak, şubat, mart ve nisan aylarında da sürecek. Öyle ki OVP'ye göre bu yıl ekimde yüzde 83-84 ile zirveye çıkacağı tahmin edilen yıllık oran martta yüzde 35'e kadar düşecek.

“Bunu hemen yanlış ölçüme, oranlarla oynanıyor gerekçesine bağlamak doğru olmaz” diye devam eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 100 doğru ölçümde bile yıllık oran hızla gerileyecek. Bu, matematiksel bir gerçek çünkü.

Ancak, yıllık enflasyon artış hızının gerilemesi, fiyatların düştüğü anlamına tabii ki gelmeyecek.

İşte karıştırılması istenen durum bu. Evet karıştırılması istenen durum.

İsteniyor ki insanlar enflasyon hızı düşünce fiyatların da gerilediği algısına kapılsın. Zaten fiyatların gerilemesi durumunda artık enflasyon kavramı rafa kaldırılır. Tüm fiyatların sürekli gerilemesi halinde artık enflasyondan değil deflasyondan söz edilir.