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Yıldız Holding, 'En Gözde Şirketler' araştırmasının holdingler sıralamasında ikinci oldu

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, 'On binlerce gencin katılımıyla işveren algısını ölçen bu araştırmada elde ettiğimiz başarıyı, gençlerle kurduğumuz bu güçlü iletişimin, onlara sunduğumuz olanakların olumlu bir çıktısı olarak görüyoruz' dedi.

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09.06.2021 19:25:25
Yıldız Holding, 'En Gözde Şirketler' araştırmasının holdingler sıralamasında ikinci oldu

Yıldız Holding, her yıl on binlerce üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen “En Gözde Şirketler” araştırmasının holdingler sıralamasında bu yıl ikinci sırada yer aldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Realta Danışmanlık tarafından 2009 yılından bu yana üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 70 binin üzerinde genç yeteneğin görüşleriyle şekillenen 'En Gözde Şirketler' araştırmasının sonuçlarına bakıldığında, Yıldız Holding, “holdingler” sıralamasında ikinci oldu.

Her yıl, kariyerlerinin henüz başındaki gençlerin tercihleriyle belirlenen listede şirketlerin sahip oldukları çalışma ortamı, kurum kültürü, kişisel gelişime yaptıkları yatırımlar gibi kriterler dikkate alınıyor.

“Genç yetenekleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, En Gözde Şirketler sıralamasında ikinciliği elde etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yıldız Holding'de uzun yıllardır kariyerlerinin başında olan gençlere kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Onlara, bilinçli kariyer tercihi yapmaları ve iş hayatında deneyim kazanmaları için yetenek programlarına dahil ediyor, ayrıca entelektüel birikimlerine katkıda bulunacak, dijital yetkinliklerini artıracak veri okuryazarlığı gibi özel tasarlanmış programları hayata geçiriyoruz.

On binlerce gencin katılımıyla işveren algısını ölçen bu araştırmada elde ettiğimiz başarıyı, gençlerle kurduğumuz bu güçlü iletişimin, onlara sunduğumuz olanakların olumlu bir çıktısı olarak görüyoruz. Genç yetenekler ile çalışmak ve onları geleceğe hazırlamak için yaptığımız çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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