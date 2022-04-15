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Yıldız Holding’den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı
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TIMETURK / EKONOMİ / Yıldız Holding’den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı

Yıldız Holding’den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi ile global atıştırmalık markalarını Türkiye’de üretip dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturuyor. 2021 yılında atıştırmalık alanında Ülker Bisküvi çatısı altında ihracat rakamı 291 milyon dolara ulaştı.

1 Saat Önce
2022-04-15 21:25:21
Yıldız Holding’den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı

Ülker Bisküvi, atıştırmalık alanında 2021'de 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamın, yaklaşık 100 milyon dolarlık kısmı sadece Godiva, McVitie's ve Flipz gibi global markaların ihracatından geldi.

TÜRKİYE'Yİ GLOBAL MARKALARIMIZIN ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRDİK

Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini dile getiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “İşlerimizin merkezi olan ülkemizde özellikle Ülker Bisküvi'yle gıda sektörüne liderlik ediyoruz. Atıştırmalık alanında fabrikalarımızdaki yeni teknoloji yatırımlarımızla Türkiye'yi global markalarımızın üretim üssü haline getirdik. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Atıştırmalık işinde aralarında Amerika, İngiltere, Çin, Kenya, Avustralya, Madagaskar, Hollanda, Gana'nın da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıldığına dikkat çeken Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin, tüketicilerin kısa sürede beğenisini kazanan McVitie's Jaffa Jonut kek Türkiye'deki AR-GE merkezimizde geliştirildi. Karaman'daki fabrikamızda üretip İngiltere'ye gönderiyoruz. Silivri fabrikamızda Godiva markası altında Domes, çikolata kaplamalı bar, tablet çikolatalar, market serisi gibi geniş bir portföyde üretim yapılıyor. Burada ürettiğimiz ürünleri başta ABD, Japonya, Bileşik Arap Emirlikleri olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz Godiva'lar dünya marketlerinde yerini alıyor. Gebze, Topkapı, Silivri, Karaman ve Ankara'daki fabrikalarımızda üretilen global markalı ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırıyor. Diğer yandan fabrikalarımızın verimliliği, üretim kabiliyetleri çok gelişmiş olduğu için bize global anlamda önemli bir rekabet avantajı da sağlıyor. Tüm çabamız yatırımlarımızla, üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla ülkemize katkı sağlamaya devam edip, en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek.”

Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini dile getiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “İşlerimizin merkezi olan ülkemizde özellikle Ülker Bisküvi'yle gıda sektörüne liderlik ediyoruz. Atıştırmalık alanında fabrikalarımızdaki yeni teknoloji yatırımlarımızla Türkiye'yi global markalarımızın üretim üssü haline getirdik. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. .

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