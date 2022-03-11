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TIMETURK / EKONOMİ / Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47 oldu

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47 oldu

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Mart dönemi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47 oldu. Enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 idi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,68 oldu.

2 Saat Önce
2022-03-11 11:04:46
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 40,47 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,81 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,13'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 40,47 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'ten 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,42'den 17,03'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,62'den 17,42'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 9,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 17,7 milyar dolar oldu.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı. .

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