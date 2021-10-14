Yiğit Bulut'tan ''faiz lobisi'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Öte yandan Reuters haber ajansı da önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" başlığıyla görevden alınacağının mesajını vermişti.

Hem dolar kurunun yükselmesi hem de Reuters'ın bu haberinin ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmede ne konuştuğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ve Kavcıoğlu'nun görüşmeden bir fotoğrafını paylaşan Bulut, "Sayın Kavcıoğlu'nu yıpratmaya yönelik iç ve dış medya kaynaklı saldırı ve yalan haberler en güzel cevabı aldı. Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.