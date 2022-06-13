YHT biletlerine ne kadar zam geldi? YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? Zamlı YHT fiyatları

YHT biletlerine ne kadar zam geldi? TCDD yüksek hızlı tren bilet fiyatlarında artı yaşanacağını belirtti. Geçtiğimiz ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılmıştı. Peki YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...