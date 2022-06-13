YHT biletlerine ne kadar zam geldi? YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? Zamlı YHT fiyatları
YHT biletlerine ne kadar zam geldi? TCDD yüksek hızlı tren bilet fiyatlarında artı yaşanacağını belirtti. Geçtiğimiz ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılmıştı. Peki YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
2022-06-13 15:42:25
TCDD yüksek hızlı tren bilet fiyatlarında artı yaşanacağını belirtti. Geçtiğimiz ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılmıştı. Peki YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
YHT biletlerine ne kadar zam geldi?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yüksek hızlı tren biletlerinde zam uygulanacağını duyurdu.
Yapılan duyuruya göre, YHT biletlerine yüzde 30 oranında zam geldi. Zamların ardından;
- Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 TL
- Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 TL
- Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 195 TL olarak güncellendi.
YORUMLAR (0)