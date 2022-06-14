Yeşil enerji kaynaklarının maliyeti 'yapısal ve sistematik' olarak düşüyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Genel Müdürü Harry Boyd-Carpenter, düşük karbonlu enerji kaynaklarının maliyetlerinin fosil yakıtlara göre daha düşük olduğunu belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Genel Müdürü Harry Boyd-Carpenter, AA muhabirine, fosil yakıt fiyatlarının kısa bir süre öncesine kadar düşük olduğunu, son zamanlarda ise yüksek seyrettiğini söyledi.

Fosil yakıt fiyatlarının bir noktada yeniden ucuzlayacağını dile getiren Boyd-Carpenter, "Fiyatlar, sonrasında ise yine artacak. Bunu yüksek karbon-yüksek oynaklık, düşük karbon-düşük oynaklık diye ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Düşük karbon enerji kaynak maliyetlerinin sistematik ve yapısal şekilde düşüş gösterdiğini kaydeden Boyd-Carpenter, şöyle devam etti:

"Fosil yakıt fiyatlarında iniş ve çıkışlarla dolu kısır bir döngü olmasına rağmen düşük karbon kaynakların fiyatlarının zamanla düşmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Yeşil projelere yatırım yapmak yüksek karbon ve oynaklıktan düşük karbon ve düşük oynaklığa geçiş yapmak anlamına geliyor. Neredeyse tüm yeşil yatırımlar bu tanıma uyuyor. Şu anda yeşil yatırımlar ve bu yatırımların finansmanı oldukça iyi seyrediyor. Yeşil kaynaklara yatırım yapmak ekonomik ve ticari açıdan da mantıklı."

Boyd-Carpenter, küresel ekonomi ve enerji sektöründe çeşitli sorunların yaşandığı bu dönemde yeşil projelerin finansmanının iyi gittiğini fakat proje, şirket veya ülke bazında her zaman sorunlar olabileceğini anlattı.

Yatırımların seyrini etkileyen iki önemli faktör olduğunu aktaran Boyd-Carpenter, "Bir tarafta artan sermaye maliyetleri ve faiz oranları var. Tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı fiyatlarda önemli derecede artış var. Tüm bu gelişmeler yatırımları yavaşlatıyor. Diğer tarafta ise karbonsuzlaşma, düşen maliyetler, kaynak çeşitliliğiyle enerji güvenliğini artırma ve belli kaynaklara bağımlılığı azaltmanın mükemmel bileşimi var. Bu etkenler de orta ve uzun vadede yeşil yatırımları teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Güneşten elektrik üretim maliyeti yüzde 85 düştü

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansına (IRENA) göre, 2010-2020 döneminde güneşten elektrik üretim maliyeti yüzde 85, kara rüzgar santrallerinden yüzde 56 ve deniz üstü rüzgar enerjisinden üretim maliyeti ise yüzde 48 düştü.

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre ise fiyatları düşürmede ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmada büyük potansiyel vadeden yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri, son dönemde ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseldi.

Bu yükseliş yeşil kaynaklarda 10 yılda sağlanan düşüş eğilimini sekteye uğratsa da doğal gaz, kömür ve petrol fiyatları çok daha hızlı artış gösterdiği için yeşil kaynakların rekabet gücü büyüyor.

IEA, geçen yıl 265 gigavat ilave kurulumla yıllık bazda rekor kıran yenilenebilir kaynaklarda bu yıl 320 gigavat ilave kapasitenin devreye alınacağını öngörüyor.