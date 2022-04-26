Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 9 trilyon lirayı aştı

Yerli yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan pay senedi varlıkları, mart sonunda yüzde 24 artışla 649 milyar 924 milyon liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yurt içi yerleşiklerin finansal varlıklarının ilk çeyrekte yüzde 18,6 artarak 9,2 trilyon liraya çıktığını bildirdi.

TSPB 2022 Mart ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı.

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları yılın ilk üç ayında, yüzde 18,6 artarak 9,2 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıkları da yüzde 8,5 yükselerek 741 milyar lira oldu.

Yerli yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan pay senedi varlıkları, mart sonunda yüzde 24 artışla 649 milyar 924 milyon liraya yükseldi.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yaklaşık 344,3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 305,6 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait olduğu görüldü.

Yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisi bu yılın ilk üç ayında devam ederken, 2021 sonunda 2 milyon 355 bin olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 2022'nin ilk üç ayında 35 bin artarak 2 milyon 390 bin oldu.

Yerli yatırımcı en çok DİBS aldı

2022'nin ilk üç ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en güçlü yükseliş, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve Türk lirası mevduatlarda gerçekleşti.

2021 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 495 milyon lira olan yerli yatırımcıların DİBS stoku, yılın ilk çeyreğinde yüzde 34 artarak 2 milyar liraya çıktı.

Kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle yerli yatırımcıların Türk Lirası mevduatlardaki varlıklarında da hızlı büyüme yaşandı. Yerli yatırımcıların 2021 sonunda 1,8 trilyon lira olan Türk Lirası mevduatlardaki varlıkları, 2022'nin ilk üç ayında yüzde 34 artarak 2,4 trilyon lirayı aştı.

Aynı dönemde, yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, Türk lirası cinsinden yüzde 19 artarak 606,8 milyar lira, özel sektör eurobond varlıkları ise yüzde 15 yükselerek 196,8 milyar lira oldu.

Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 artışla 3,2 trilyon liraya çıktı.

Yerli yatırımcılara ait, pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, DİBS, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı mart itibarıyla yüzde 39,2 oldu.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında sınırlı artış

2021 sonunda 682,8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,5 artışla 741 milyar liraya çıktı.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde en güçlü artış yüzde 21,8 ile Türk lirası mevduatlarda gerçekleşirken, 2021 sonunda 347,7 milyar lira olan pay senedi varlıkları, aynı dönemde yüzde 9,6 artarak 381,2 milyar liraya ulaştı.

Yabancı yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 45,2 milyar lira olan DİBS stoku ise 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 24,8 azalarak 34 milyar liraya geriledi. AA .