Yerli otomobilde her şey 'yerli yerinde'

Türkiye'nin otomobili için gerek teknik gerekse yatırım anlamında altyapı sağlanırken 2022 yılından itibaren 15 yıl içinde GSMH’ye toplam 50 milyar avro, cari açığa ise 7 milyar Avro katkıda bulunup, 5 bini doğrudan olmak üzere 20 bin kişiye ise istihdam sağlanacak

Türkiye'nin iddialı projeleri arasında "Türkiye'nin otomobili" mottosuyla yerli otomobil projesi de yer alıyor. 2023 yılına kilitlenen TOGG projesi gerek altyapı gerekse istihdam ve teknoloji açısından da yeni fırsatlara kapı aralayacak görünüyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ana hatlarıyla göz atamak gerekirse:

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (TOGG) kurdu.

Kuruluş amacı nedir?

TOGG, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştirerek bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmakta. Bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor.2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom seviyesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir "sportif çok amaçlı otomobil (SUV)" ile yola çıkacak. Akıllı ve bağlantılı otomobilin etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirilecek. İş ortakları ve çevrede filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkması sağlanacak.

"2030'da 5 modelle ihtiyaca cevap vereceğiz"

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, kurumsal mesajında şunlara dikkati çekiyor:

"...Uzun yıllardır ülkece hayalini kurduğumuz bir büyük işi gerçekleştirmek üzere yola çıktık...Otomotivdeki büyük dönüşümün sinyallerini görüp sadece otomobil üretmekle, marka geliştirmekle kalmayıp otomobilden daha fazlasını yapmamız gerektiğine karar verdik. Otomobilden daha fazlası demek, elektrikli ve bağlantılı otomobillerle ortaya çıkıp otomobilin ev ve işimizden sonra üçüncü bir yaşam alanına dönüştüğü, otonom seviyesinin arttığı, otomobil sahipliği kavramının yeniden ele alındığı ve yeni hizmetlerin ortaya çıktığı bir hareketlilik yani mobilite dünyası demektir...

27 Aralık 2019'da Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiğimiz ‘Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nda ön gösterim aracımızın örtüsünü kaldırdık. Önümüzdeki iki yılda fabrikamızı tamamlayacak ve C segmentinde bir SUV olan ilk ürünümüzü 2022 yılı sonunda yola çıkartacağız. 2030 yılına kadar ise ürün gamımızı geliştirip 5 modelle farklı ihtiyaçlara cevap vereceğiz.

Projemiz ile 2022 yılından itibaren 15 yıl içinde GSMH'ye toplam 50 milyar Avro, cari açığa ise 7 milyar Avro katkıda bulunup, 5 bini doğrudan olmak üzere 20 bin kişiye ise istihdam sağlayacağız"

2023'e kadar 4 bin 300 kişilik istihdam

2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik'te üretilecek.2020 son çeyreğinde ekipman siparişine başlanırken, hat montajı 2021 yılının 3. çeyreğinde başlayacak.Üretimin yanında; Ar-Ge, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ve Mobilite Dönüşüm Parkı bir arada.1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 230 bin metrekarelik kapalı alan.2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam.Yılda 175 bin üretim kapasitesi, 10 yılda, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretimi.

Teknik donanım ve özellikler

TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform.3 00+ km veya 500+km menzil sağlayan pil konfigürasyonlarından ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilecek, yüksek enerjili Lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı menzil ile uzun yolculukları dahi planlanabilecek. Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşılabilecek.AWD çekiş sistemi ile 0 -100 km/saat hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayacak. RWD çekiş sistemine sahip otomobiller ise 100 km/saat hıza 7.6 saniyede ulaşacak.Arkadan çekişli (RWD) versiyonlar 200 beygir gücü; tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonlar ise 400 beygir gücü sunarak her yola çıkmayı sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.