Yeniyıl alışverişinde ne alınır? En çok hangi hediye alınıyor?

2022'ye sayılı günler kaldı. Tüketiciler yeniyıl alışverişi için tercihlerini belirlemeye başladılar. Yeni yılda neler tercih ediliyor? Alışveriş nerelerden yapılıyor? Online alışveriş ne kadar?

2022'ye sayılı günler kaldı. Tüketiciler yeniyıl alışverişi için tercihlerini belirlemeye başladılar.Yeni yılda neler tercih ediliyor?Alışveriş nerelerden yapılıyor?Online alışveriş ne kadar?

2021'e veda etme vakti yaklaştı. Özellikle geçtiğimiz iki yıl içerisinde zirve yapan mobil kullanım ilgi ve ihtiyacı önümüzdeki sene de katlanarak devam edecek gibi görünüyor.

Yeni yılda neler tercih ediliyor?

AdColony'nin bağımsız araştırma şirketi GlobalWebIndex ile Türkiye'deki mobil kullanıcıların yılbaşı dönemi satın alma alışkanlıkları ve tercihlerini daha iyi analiz etme amacıyla yürüttüğü Yeni Yıl Alışveriş Araştırması mobilin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kullanıcıların yılbaşı alışveriş tercihlerini ve değişen alışkanlıklarını da açığa çıkartıyor.

Alışveriş nerelerden yapılıyor?

Araştırmaya katılanların yüzde 93.9'u bu yılbaşı döneminde alışveriş yapacaklarını belirtiyor. Akıllı telefonların hayatımızın her anını ele geçirdiği ve hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdığını inkar edemeyiz. Kullanıcıların yüzde 80.1'i hem çevrimiçi olarak hem de mağazaya giderek alışveriş yapacaklarını belirtirken, yalnızca online alışveriş yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 6.1.

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde online alışverişin büyük bir ivme kazandığı da inkar edilemez bir gerçek. Kullanıcıların yüzde 45.9'u doğrudan mağazadan alışveriş yaptığını bildirirken, yüzde 73.7'si online aldıkları ürünün eve teslim edilmesini tercih ediyor. yüzde 25.2'si ise online satın aldıkları ürünü mağazadan kendileri gidip teslim almayı tercih edeceğini belirtiyor.

Online alışveriş ne kadar?

Mağazalara kıyasla hem daha pratik hem de sağlığımız için daha güvenli olan online alışverişin yükselişi tüketicileri alışveriş uygulamalarına daha da yakınlaştırıyor. Ankete katılanların %49.3'ü online alışverişlerde mobil uygulamaları tercih ettiğini söylerken, yüzde 56'sı mobil alışverişin dizüstü/masaüstü cihazlardan alışveriş yapmak kadar güvenli olduğunu düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.