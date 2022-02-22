Yenilenen Vitalica Wellness Bodrum 1 Mart 2022’de Açılıyor!

Bütünsel sağlıklı yaşam kliniği olan Vitalica Wellness, kişiye özel detoks programlar, bütünsel klinik uygulamalar, wellness terapiler, masajlar ve vücut maske - bakımlarından oluşan yenileyici ve canlandırıcı deneyimleri ile misafirleriyle buluşuyor.

Ayrıca Vitalica Wellness, kişiye özel olarak hazırladığı Superfood besinler, Sirt Beslenme, vejetaryen/vegan alternatif çeşitleriyle sağlıklı yaşam merkezleri arasındaki öncülüğüne devam ederken yeni paketleri ile de yine fark yaratıyor.

2 YENİ WELLNESS PROGRAMI: Well Aging ve Interval Otofajik

Geleneksel ve modern tıbbın en iyi uygulamalarını içeren ve uluslararası deneyime sahip uzman terapist ve doktorları ile “kişiye özel” sağlıklı yaşam hizmeti sunan Vitalica Wellness, Master Detoks, Intensive Detoks, Ayurvedik Detoks, Post-Covid, Yenilenme ve Canlanma Programları'ndan sonra WellAging ve Interval Otofajik Programları ile de misafirlerini zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığa uzanan hayat yolculuklarında yanında oluyor. Benzersiz bir içeriğe sahip olan programlar ve modülleriyle wellness dünyasına öncülük etmeye devam ediyor.

Well Aging Programı

WellAging Programı'nda, yaşlanmaya sebep olan biyolojik olayları düzenlemeyi, yaş alma ile gelen mental sorunları azaltmayı, yaşlılıkta görülebilecek hastalıklardan korumayı ve bu sürecin vücudumuzda yol açtığı deformasyonları gidermeyi hedefledi.

Well Aging Programı'mızda yaşam tarzı değişikliğini hedefleyen yaklaşımımızın yanında; modern ve tamamlayıcı tıbbın yöntemleri, Interval spor aktiviteleri, mental terapiler, Wellness terapileri ve güzellikle ilgili uygulamaları multidisipliner bir yaklaşımla aynı noktada buluşturarak; fiziksel, mental ve ruhsal arınmanızı sağlarken, aynı zamanda misafirler ile gençliğin sırrını paylaşılıyor.

Interval Otofajik Programı

Vitalica Wellness'ın Interval Otofajik Program ile amacı yaşamsal sağlık sorunlarına karşı vücudun kendini iyileştirme gücünü aktif hale getirmesidir. Tedavi edici interval oruç, belirli bir süre boyunca 1100 kcal'lik beslenmeden, 250 kcal beslenmeye kademeli olarak geçişte, vücudun tamamen yağ rezervleri ile beslendiği düzendir. 10 günlük program sonucunda otofaji ve detoks enzimleri arttırılarak, hücre ve dokuların yenilenmesi sağlanır.

Yeni Panorama Sauna, Çamur Banyosu, Masaj Odası, Yoga ve Meditasyon Alanları

Le Meridien Bodrum Beach Resort'te hizmet veren VitalicaWellness, özel tasarlanan panorama saunası, yeni çamur banyosu, masaj odası, yoga ve meditasyon alanları ile 1 Mart Salı gününden itibaren misafirlerine benzersiz deneyimler yaşatmaya devam edecektir.

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