Yeni yılda çalışma hayatı değişecek

Ekonomi yazarı Faruk Erdem yeni yılla birlikte milyonlarca çalışanın gelir durumunda önemli değişiklikler olacağını hatırlatarak çalışma hayatıyla ilgili ayrıntılar paylaştı

Yeni yılda milyonlarca vatandaşın geliri artacağını belirten ekonomi yazarı Faruk Erdem, yeni asgari ücret uygulaması, emekli, memur, işçi dahil olmak üzere tüm kesimlere yapılan ek zamlarla ilgili detaylar paylaştı...

YENİ YILDA ÇALIŞMA HAYATI

Bugün yeni bir yılı karşılıyoruz. Yeni yılda özellikle çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana gelecek. Asgari ücretin netine yapılan yüzde 50,4 oranındaki tarihi zamdan sonra işçiler için en az maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret ise 10 puanlık destekle birlikte yüzde 40 artırılarak 5004 liraya çıkartıldı. 2022 yılıyla birlikte büyük bir yenilik de çalışma hayatına girmiş olacak. Yapılan zamların ardından asgari ücretteki vergilerin de kaldırılması çalışanlarla birlikte işverenler için de önemli bir desteği hayata geçirecek. Sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Böylece her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı 676 lirayı bulacak.

YENİ MAAŞ YATACAK

Ocak ayından itibaren en düşük maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Böylece Aralık ayında 2.825 TL maaş alan bir asgari ücretli Ocak ile birlikte 1.427 lira daha fazla maaş alacak. Peşin alanlar bu ücreti Ocak ayının başında hesaplarında görürken peşin almayanlar 1 Şubatta en az 4.253,40 TL maaş alacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam diğer çalışanları da olumlu etkileyecek.

Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların ücretleri de bu artışla birlikte kademeli olarak yükselecek. Tüm şirketlerde yeni yıl zamları hesaplanırken enflasyon ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam kriter olarak alınacak.

HERKES KAZANACAK

Asgari ücretteki artış sadece maaş ile çalışanları değil herkesi etkileyecek. İşsizlik maaşından sosyal yardımlardaki gelir kriterine kadar her şey değişecek.

Brüt asgari ücrete yapılan yüzde 40 oranındaki zam ile birlikte tüm hesaplamalar 5004 liradan yapılacak. Buna göre işsizlerin aldığı maaş en az 1.986,40 TL en yüksek de 3.972,81 TL olarak uygulanacak.

Stajyer ücretleri 1.417,80 TL'ye yükselirken raporlu işçinin alacağı en düşük günlük para ayakta tedavide 111,2 TL, yatarak tedavi: 83,40 TL olacak. Analık iznine çıkacak olanlar da bu yükselişten yararlanacak. Kıdem tazminatında da yüzde 40 oranında bir artış yaşanacak. Aralık ayında 3.5777,50 TL'den hesaplanan en düşük kıdem tazminatı Ocak ile birlikte 5004 liradan hesaplanmaya başlayacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası memurlara yapılacak zam oranıyla birlikte artacak.

Ek zam olmadan yüzde 5 + enflasyon olarak düşünüldüğünde kıdem tazminatı tavanının yüzde 16 artışla 9 bin 626 liraya kadar çıkması bekleniyor.

PRİMLERE 10 PUAN KATKI

Asgari ücretteki artış sonrası kendi primlerini ödeyen Bağ- Kur'lular ile işverenlerin ödeyeceği SGK primleri de artacak.

Ancak burada brüt maaşın yüzde 40 zamlanması ile birlikte tüm kesimlere 10 puanlık bir destek yapılmış oldu. Net ücretteki yüzde 50,4 oranındaki artış brüt maaşı yansıtılmadığı için prim miktarları daha az tutacak.

Bu arada yine doğum ve askerlik borçlanmaları da yeni brüt ücret üzerinden hesaplanacağı için artış gösterecek. Yeni yılla birlikte sadece asgari ücretlilerin değil, kamu işçisinden engelliye, yaşlılık aylığından emekliye kadar tüm kesimlerin maaşları artacak.

EMEKLİYE YÜZDE 19.91 ZAM

MAAŞLAR bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.91 olacak.

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239 liraya, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur'lulara bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme de yapılacak.

MEMUR maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor. Buna göre, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 279 liraya yükselecek. Memur maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; enflasyon tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak. Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liralık ödeme, 2022'nin ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak. Ücret ve maaşların asgari ücrete kadar kısmı için gelir vergisi ve damga vergisi muafiyeti gelirleri artıracak. Ayrıca ek iyileştirme bekleniyor. Memurlar gibi yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.

Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.

EK ZAM FORMÜLLERİ

SSK VE BAĞKUR:

Seyyanen ve taban maaş artışı

Enflasyona tamamlama

Yıllık yüzde 40'a tamamlama

Kademeli artış

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ:

Temmuz zammının öne çekilmesi

Seyyanen artış yapılması

Ek protokolde yıllık enflasyona tamamlama

Yeni Asır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.