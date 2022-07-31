Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tartışmaları hakkında, 'Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız' açıklamasında bulundu.
2022-07-31 22:53:04
Bakan Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:
"Sendikalar demokratik toplumların ürünüdür, demokrasinin kurumlarıdır.
Demokrasi, işçinin emeğinin üstünde yükselir. İşçinin emeğinin güçlü olmadığı, örgütlü olmadığı yerde demokrasi gelişmez. Onun için sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir.
Bilgin, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.
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