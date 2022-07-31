Yeni yılda asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tartışmaları hakkında, 'Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız' açıklamasında bulundu.