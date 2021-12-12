Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu?

Skoda, Nissan, Volkswagen, Honda, Peugeot, Seat, Dacia, Toyota, Renault, Kia, Hyundai, Fiat sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler....

Otomobil firmaları tarafından yayımlanan yeni fiyat listesine göre, 200 bin liranın altında arama kalamzken, araç fiyatlarına da zam yapıldığı bildirildi. Peki, Skoda, Nissan, Volkswagen, Honda, Peugeot, Seat, Dacia, Toyoa, Renault, Kia, Hyundai, Fiat sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

OTOMOBİL SATIŞLARI NASIL

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 oldu.

Milliyet'in haberine göre, 2021 yılının kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 seviyesinde gerçekleşti.

FIAT SATIŞ LİDERLİĞİNDE

ODD verilerine göre, bir önceki ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin 187 satışla sıralamada beşinci oldu. Büyük markalara gelen zamlar sonrası 200 bin liranın altında araç kalmadı.

İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları:

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 469 bin 900 liradan satılıyor. Aynı aracın fiyatı 2 hafta önce 344 bin 900 liraydı.

NISSAN

Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 380 bin lira. Micra, kasım ayı sonunda 235 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyordu. 2 hafta içerisinde yaşanan fiyat artışı 145 bin lirayı buldu.

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 387 bin liradan satılıyor. Aynı araç 2 hafta önce 335 bin 200 liradan satılıyordu.

HONDA

Yeni City 1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 374 bin 300 liradan alıcısını bekliyor. City, kasım ayı sonunda 332 bin 700 liraydı.

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 369 bin 500 liradan satışta. Yeni 208, kasım ayının son günlerinde 325 bin liradan vitrindeydi.

SEAT

Yeni Ibiza 354 bin liradan başlayan fiyatlarla showroom'larda yerini alıyor. Ibiza, 2 hafta önce 266 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyordu.

DACIA

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 2021 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 346 bin 900 lira. Aynı araç kasım ayı sonunda 264 bin liradan satılıyordu.

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision 256 bin liradan bayide alıcısını bekliyor. Yaris'in kasım sonunda fiyatı 222 bin 600 liraydı.

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 255 bin 900 lira. Yeni Clio, 2 hafta önce 226 bin 900 liraydı.

KIA

Picanto 1.0L 67 PS AMT kampanyalı anahtar teslim fiyatı 255 bin 500 lira. Aynı araç 2 hafta öncesinde 194 bin 900 liradan satılıyordu.

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump 240 bin 700 liradan satılıyor. Kasım ayının son günlerinde aynı aracın fiyatı 193 bin 700 liraydı.

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 223 bin 900 lira. Egea, 2 hafta önce 193 bin 900 liradan alıcı buluyordu.

Kaynak: ahaber.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.