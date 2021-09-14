Yeni otomobil üretimindeki sıkıntı ikinci ele yönlendirdi

Yeni otomobil üretimi ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar, yeni otomobile ulaşmayı zorlu kılarken, ikinci el otomobillere olan talebi de artırıyor

Ülkemizde devam etmekte olan pandemi süreci ile birlikte otomotiv pazarında yaşanan gelişmeler, paralel olarak satış sonrası ve oto servisleri sektöründe de gelişmelere sahne oluyor.

Çip krizi ve döviz kuru gölgesindeki sıfır otomobil fiyatları, direkt olarak ikinci el otomobillerin de pahalanmasına sebep olarak bir otomobil satın almayı her geçen gün daha zorlu hale getiriyor. Domino etkisiyle hali hazırda araca sahip olanların uzun süre yeni otomobil alamayacağına dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Araç parkımız bir süre daha yaşlanmaya ve pahalanmaya devam edeceği için, elinin altında bir otomobili olanlar bakım ve onarımlara daha çok özen göstermeye başlayacak. Satış esnasında yapılan ekspertiz işlemlerinde eksiklerin direkt ortaya çıkması ihtimali de bakımlı araçların değerini yükseltiyor. Bu süreçte özellikle avantajlı özel oto servisleri ciddi anlamda büyüme gösterecek." dedi.

Yeni üretimler ve tedarik sıkıntısı



Yeni otomobil üretimi ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar, yeni otomobile ulaşmayı zorlu kılarken, ikinci el otomobillere olan talebi de artırıyor.Yeni bir otomobil satın almak, bir süre için daha kolay görünmüyor. Araç bakım ve onarımları önem kazanmaya başladı.Eskiden sürücüler otomobil sorun çıkarmaya başlayınca satılığa çıkarmakta idi ama bu durum artık değişti. Artık bir aracı satmak için düzenli bakım yaptırmak kaçınılmaz oldu.

İkinci elin değerini artırıyor

Erdem "Tüketiciler yeni bir otomobil fikrine uzak kalmaya başladıkça ellerindeki otomobilin kıymetini anlamaya başladı. Düzenli bakım yaptırmak sahip oldukları aracın ömrüne ömür kattığı gibi ikinci el değerine de artı etki ediyor. Bugün ekspertiz yaptırmadan otomobil alan yok ve bu kontrollerde en ufak eksikler direkt ortaya çıkıyor. Bu yüzden bakımlara mümkün mertebe özen göstermek gerekiyor." dedi.

Kur ve satış baskıları

Otomobil satmakta zorluklar yaşayan showroomların yetkili servis tarafında da kur ve satış baskısı sebebiyle fiyatlar çok yüksek noktalara ulaştı. Zaman geçtikçe ustalıK ve iyi hizmet özel servisleri daha iyi noktaya getirecek. Kaliteli hizmet veren, TSE Belgeli özel servislerde, yetkili servislerden yüzde 50 daha uygun fiyata, OEM parçalarla bakım ve onarım hizmeti alınabiliyor. İşinde iyi olduğunu kanıtlamış, yetkili servis kalitesinde özel oto servisi hizmeti veren, otomobillerin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında giderebilen kompleks yapılar, araçlar yaşlandıkça ve pahalandıkça öne çıkacak ve gelişecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.