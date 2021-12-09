Yeni Nesil Kripto Varlık Energyfi Hakkında Merak Edilenler

“Yeşil kripto para birimi” ifadesini artık daha fazla duyuyoruz. Hem kazandıran hem maliyeti düşük hem karbon ayak izi bırakmayan hem de yüksek miktarda enerji harcamayan kripto para birimlerine ihtiyaç duyuluyor.

Yeşil kripto varlıklar, bilinen kripto para ekosistemlerinden farklı özellikler taşıyor. Çevreci bir yöntem ile geliştirilen yeni nesil kripto varlıklardan biri olan Energyfi (EFi), hem özellikleri hem de sunduğu avantajlar nedeniyle ekosistemde dikkatleri üzerine çekiyor. Merkeziyetsiz finans (DeFi) sisteminin bir parçası olan EFi hakkında merak edilen çok şey var! Peki, Energyfi nedir? EFi'nin avantajları nelerdir?

Çevre dostu kripto para projeleri öne çıkıyor

DeFi, artık bir ekosistem haline geldi. Merkezi sistemlerin aksine hem hız hem de güvenlik açısından birçok avantaj sunan merkezi olmayan finans ekosistemi, çevre dostu kripto varlıklara da ev sahipliği yapıyor. EFi, DeFi'nin bir parçası olarak kripto varlık dünyasında yerini aldı. Dikkat çeken özellikleri bulunan Energyfi'nin altyapısını oluşturan yeni nesil algoritmalar, çok düşük oranda enerji harcıyor. Çevre dostu kripto para birimi olan EFitokeni, kaynakların gereksiz harcanmasını engelleyen bir sistem üzerinde geliştirildi. Elde edilen gelirlerin bir kısmı doğal yaşamı iyileştirmek üzere kullanılıyor.

Blockchaintabanlı bir ekosistem olan kripto para projelerinin çevresel etkileri son birkaç yıldır konuşuluyor. Bunun sebeple çevre dostu projeler geliştiriliyor. Bunlardan biri olan Energyfi, inovatif bir sistem ile enerji tüketimini azaltan alternatif bir işletme çözümü olarak dikkat çekiyor. Blockchain girişimlerinde enerji tüketiminin şeffaflığını teşvik eden ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen EFi gibi projeler, çevreye zarar veren kripto madenciliğine karşı bir alternatif olarak her geçen gün gelişiyor.

Energyfi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Energyfi, “greenblockchain” (yeşil blok zinciri) kullanımını destekleyen, merkeziyetsiz finans (DeFi) sisteminin bir parçasıdır. Çevre dostu özellikleri ile öne çıkan “yeşil proje”, bu çerçevede dikkat çeken özellikleri birleştiriyor. Çevreci ağları kullanmayı teşvik eden proje, merkezi olmayan finans sisteminde sürdürülebilirliği de destekliyor. Kripto varlık geliştiricileri ve yatırımcılarında çevre bilincini artıran EFi, merkeziyetsiz finans sistemine de katkı sağlıyor. Zincirler arasında şeffaflığın artırılmasını ve birlikte çalışabilirliği de geliştiriyor.

Energyfi Hakkında Merak Edilenler

“Hepsi arada DeFi” mottosu ile dikkat çeken Energyfi, karmaşık sistemler gerektirmeyen PoS (proof of state) modelini kullanıyor.

Tek başına bir ekosistem olarak kurgulanan EFi, zincirler arası Launchpad, Dex, Farming ve Borç Verme (Lending) özellikleriçeriyor.

Energyfi bünyesindeki bir ILO platformu olan EnergyPad, çevreci ağların toplu olarak benimsenmesini sağlıyor.

Zincirler arası çevre dostu bir DEX olan EnergySwap, kripto pazarındaki likidite sağlayıcılar için likidite sağlıyor.

EFitokenlerinitoplayarak, belirlenmiş havuzlarda veya StakeEFI'de likidite sağlayarak kazanç sağlanabiliyor. Böylece stake sözleşmesindeki pay ile orantılı olarak takas ücretlerinin bir kısmını kazanmak mümkün olabiliyor.

EnergyLend aracılığıyla, kullanıcılar kripto para birimleri ödünç verebilir ve faiz kazanabilir. EnergyLend; hızlı, güvenli ve enerji açısından verimli ödünç verme/ödünç alma özelliği sunuyor.

Sonuç olarak;

Kripto para varlıklarında çevre dostu jenerasyon giderek gelişiyor. Bu projeler, "çevre dostu kripto varlık devrimi" olarak adlandırılıyor. Yenilenebilir enerjiye yönelen bu projelere daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Energyfi, ekosistemin çevre özelinde ihtiyaçlarına odaklanıyor. Kripto para ekosisteminde çevreye zarar vermeden kazanmak mümkün! Energyfi, bu yolda rehberiniz olacak!

Eko sistem hakkında bilgi için https://www.energyfi.io ve Telegram kanalından: https://t.me/Energyfi_official ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.