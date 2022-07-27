Yeni indirim: Motorin ve benzin fiyatlarında gerileme | 27 Temmuz akaryakıt indirimi ne kadar? İllere göre akaryakıt fiyatları

Yeni indirim: Motorin ve benzin fiyatlarında gerileme | Brent petrolün gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirime sebep oluyor. Peki ama brent petrol ne kadar geriledi? 27 Temmuz mazot indirimi ne kadar? 1 litre motorin illere göre ne kadar? İşte detaylar...

Brent petrolün gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirime sebep oluyor. Peki ama brent petrol ne kadar geriledi? 27 Temmuz mazot ve benzin indirimi ne kadar? 1 litre motorin illere göre ne kadar? İşte detaylar...

Yeni indirim: Motorin fiyatlarında gerileme

Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler dikkat çekiyor. Bu düşüşler neticesinde mazota 92 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında da indirim uygulandı.

Benzine ne kadar indirim geldi?

Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.

İstanbul akaryakıt fiyatı

İstanbul benzin fiyatı: 22,69

İstanbul motorin fiyatı: 24,48 TL

İstanbul LPG fiyatı: 10,79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,66 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL