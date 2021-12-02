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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl' ifadelerini kullandı.

44 Dakika Önce
2021-12-02 09:09:12
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

Gece vakti gerçekleşen atama sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nebati, yeni görevi için sosyal medya hesabından ilk açıklamasını da gerçekleştirdi. Türk Telekom Reklamı

"İŞİMİZDE BİZE DOĞRULUK VER, BİZİ MUVAFFAK KIL"

Nebati'nin ilk mesajında, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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