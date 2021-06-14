Yeni haftada piyasaları neler bekliyor?

Gram ve ons altının seyrinde hangi faktörler etkili olacak. Uluslararası ve yurt içi piyasalardaki beklenhtiler hangi yönde?

Piyasalar yeni haftada oldukça yoğun bir gündem ile karşı karşıya olacak. Yurt içi piyasalar Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin detayları mercek altında aldı. Geçen hafta Dolar-TL Türk Lirası'ndaki değerlenmeyle yüzde 3'ün biraz üzerinde düşüş kaydetti. Bu düşüşte bugünkü görüşmeden çıkacak sonuçlara ilişkin fiyatlamaların olduğunu düşünülüyor.

TCMB faiz kararının etkisi

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'in analizinde; "Geçen hafta gelen haber akışlarında Almanya'nın önce bizi çok yüksek riskli ülke kategorisinden yüksek riskli ülke kategorisine çekmesi daha sonra 1 Temmuz itibarıyla seyahat uyarısını kaldıracağına dair gelen bilgiler Türk Lirası varlıklara destek oldu. Bunlarla birlikte bu hafta Türk Lirası üzerinde etkili olacak TCMB faiz kararı da bekleniyor." denildi.

"Son günlerde kurun seyri ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş karşısında TCMB'nin faizde bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Fakat toplantı metninde enflasyonla mücadele konusunda para politikası duruşuna ilişkin görüşler fiyatlamalar üzerinde etkili olacak." denilen analizde şunlara vurgu yapıldı:

Çin ile swap anlaşması

"Son gelişmelere baktığımızda TCMB başkanı Kavcıoğlu erken bir faiz indiriminin temelden yoksun bir değerlendirme olacağına dair görüş bildirmişti. Bu nedenle metindeki ifadeler sonraki aylar için bir ipucu verecek mi bu kısım yakından izlenecektir. Ayrıca hafta sonu gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Çin ile yapılan 3,4 milyar dolarlık yeni swap anlaşmasıyla toplam rakamın 6 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Brüt döviz rezervlerini geçici şekilde artıracak bir hamle olarak değerlendirilebilir. İç piyasalara etkisinin ise kısmi pozitif olabileceğini düşünüyoruz."

Fed takip ediliyor

Bu hafta ayrıca piyasalar, trilyonlarca dolarlık mali teşvikin tüketici fiyatlarındaki artışı körükleyeceği endişeleri arasında Çarşamba günkü iki günlük toplantısının sonunda Fed'in enflasyon hakkında ne söyleyeceğini yakından takip edecek. Bilindiği üzere yıllar boyu devam eden çok düşük enflasyonun ardından, Fed'in tercih ettiği temel kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi de dahil olmak üzere bir dizi ölçüm önemli yükseliş eğiliminde. PCE, 12 aylık dönemde Mayıs ayına kadar %3,8 artarak otuz yılın en büyük sıçramasını yaptı. Fed, tüketici fiyat kazanımlarının geçici olacağı ve enflasyonist bir artışla mücadele edecek araçlara sahip olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor. Politika yapıcıların toplantıdan tüketici fiyatlarındaki son yükselişten endişe duymaya başladıklarına dair olası işaretler, genişleyici para politikalarının beklenenden daha erken tersine dönebileceği korkularını ateşleyebilir ve bu durum hisse senetlerine zarar verebilir...

Döviz kurundaki geri çekilme

Döviz kurunda yaşanan geri çekilmenin NATO görüşmesinden olumlu haber beklentileri etkili oldu. Bu hafta içerisinde FOMC toplantısı ile TCMB PPK toplantısı fiyatlamalarda etkili olacak. FOMC toplantısında varlık programı ile yapılacak olan açıklamalar döviz kurun genel seyrini belirleyecek. Bu haftanın takip edilecek verisi ise ABD Sanayi üretimi olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,45 ve 8,50 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

Altında oynaklık görülebilir

1900 dolar üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve Dolar Endeksinde görülen yükselişin ardından Ons Altın değer kaybetti. Hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı ile fiyatlamalarda oynaklık görülebilir. FOMC toplantısında güncellenecek olan ekonomik projeksiyon yatırımcılar için önem arz ediyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1875 ve 1890 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1855 ve 1840 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.

Gram altının seyri

Ons Altın'da 1900 doların üzerinde kalıcılığın görülmemesi ve doların küresel piyasada değer kazanması ile geri çekilme hızlandı. NATO görüşmesinden olumlu sonuçların alınacağı beklentisiyle Türk lirasındaki değer kazanımı devam ediyor. Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 495 ve 485 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.