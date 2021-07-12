Yeni bir kripto para vurgunu daha: 12 bin mağdurla 14 milyon dolar vurgun

Avukat Arife Tuğba Çetinkaya, 300'e yakın kişinin kendisine başvuru yaptığını, 'Mpac Coin' isminde bir para ile 12 bin kişinin dolandırıldığını söyledi.

Bursa'da Avukatlık yapan Arife Tuğba Çetinkaya, 12 bin mağduru bulunan yeni bir kripto para vurgunu iddiasını gündeme taşıdı. Çetinkaya, bu sayede elde edilen yaklaşık 14 milyon doların yurtdışına kaçırıldığını öne sürdü.

Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre; avukat Çetinkaya, "Bu aslında yeni bir kripto para vurgunu. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli bir şahıs 'Mpax Coin' olarak bir kripto para çıkardığını iddia ediyor. Bir kripto para borsa kuruluşunda 'Mpax coin' işlem görüyor. Normal şartlarda bu kripto para değil. Bu herkesin 20 dakikada çıkarabileceği bir şey ama vatandaş bunu bilmiyor. Herkes bunun bir kripto para olduğunu ve bundan bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar. Bilinen bir kripto para borsasında bunun yayınlanması ve şirketin CEO'sunun video bağlantıları gerçekleştirerek, 'Bu kripto parayı elinizde tutun. Bir sene sonra Dubai'den malikane alabilecek seviyeye geleceksiniz' demesi, Erkan. A olarak kendisi tanıtan Eren D.'nin sosyal medyada paylaşımlar yaparak insanların güveninin sağlamaya çalışması, aslında bu oyunun bir parçası" dedi.

Vurguncuların, daha sonra kripto borsasında manüel olarak müdahale ederek paranın hacmini genişlettiklerini ifade eden Çetinkaya, şöyle devam etti:

Sanki buradan bir kazanç sağlanacak izlenimi oluşturuluyor. Daha sonra şahısların hesaplarına bloke konuyor.

Hiçbir şekilde paralarını alamıyorlar. Kar etmelerini geçtim, şu an anaparalarına bile dokunamayacak durumdalar. İrtibata geçildiğinde de 'yarın göndereceğiz, bugün göndereceğiz' cevaplar veriliyor.

Biz paraların yurtdışına kaçırıldığını düşünüyoruz. Şahısların da yurtdışına kaçmasından şüpheleniyoruz.

Konu ile ilgili olarak yargı sürecini başlattıklarını belirten Çetinkaya, "Bu sebeple de yargı sürecini başlatmış bulunuyoruz. 14 Milyon dolar bir paradan bahsediyoruz. Bizde mevcut 300 şikayetçi var ama dediğimiz gibi 12 Bin civarında şikayetçi olacağından söz ediliyor. Bizde süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.