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TIMETURK / EKONOMİ / Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislere yansıyan ilk rakam!

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislere yansıyan ilk rakam!

7 milyondan fazla çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı rakam kulislere sızdı. Bakanlık, enflasyon artı yüzde 8-10 puan üstünde bir rakam belirlediği iddia ediliyor.

3 Saat Önce
2021-11-23 08:45:11
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislere yansıyan ilk rakam!

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberinegöre, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya kondu.

Enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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