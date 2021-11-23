Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislere yansıyan ilk rakam!

7 milyondan fazla çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı rakam kulislere sızdı. Bakanlık, enflasyon artı yüzde 8-10 puan üstünde bir rakam belirlediği iddia ediliyor.