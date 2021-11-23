Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislere yansıyan ilk rakam!
7 milyondan fazla çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı rakam kulislere sızdı. Bakanlık, enflasyon artı yüzde 8-10 puan üstünde bir rakam belirlediği iddia ediliyor.
2021-11-23 08:45:11
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberinegöre, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya kondu.
Enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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