Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti açıklıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, 2022 için belirlenen asgari ücret açıklanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhurbaşkanımıza komisyon kararını takdim ettim. Bu süreçte katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka birşey değildir. Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamı korumak ve gelişmesi olduğunu tekrar söylüyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALDIRILDI

Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.