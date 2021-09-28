Yemeksepeti’nde kararları kullanıcılar veriyor

Yemeksepeti Chief Product Officer’ı Nedim Nahmias, 'Veri odaklı A/B testlerle platformumuzun tüm fonksiyon ve yeni entegrasyon kararlarını kullanıcımızın vermesini sağlıyor ve ürün gelişimimizi bu geri bildirim doğrultusunda gerçekleştiriyoruz' dedi.

Yemeksepeti, müşteri odaklı stratejiler geliştirip teknolojinin ve verinin gücünü kullanırken kararları kullanıcıların vermesini de sağlıyor.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye genelinde, 25 milyondan fazla kullanıcısıyla 7/24 iletişim halinde olan Yemeksepeti, müşterilerini dinliyor ve onların geri dönüşleriyle iş geliştirmesini yapıyor.

Ürün tarafındaki geliştirmeler için yapılan veri odaklı A/B testleri sayesinde bugüne 1.000'e yakın karar Yemeksepeti kullanıcıları tarafından verildi.

Yemeksepeti, kullanıcılarına daha iyi, hızlı ve kusursuz hizmet vermek için teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor. A/B testlerini oluşturmadan önce Yemeksepeti kullanıcılarından gelen tüm veriler analiz ediliyor ve bu analizin sonucunda elde edilen içgörü doğrultusunda bir hipotez oluşturuluyor. Daha sonra hazırlanan A/B testi Yemeksepeti platformlarında ortalama 3 hafta kadar kullanıcıların görüşüne sunuluyor. Bu süreçte testler otomatik raporlama ile sürekli izleniyor ve geliştirmeler kullanıcıların kararlarına göre şekilleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Chief Product Officer'ı Nedim Nahmias, artık müşteri memnuniyetinin hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda olduğunu belirterek, 'Yemeksepeti olarak kurulduğumuz günden itibaren müşteri memnuniyeti alanında çalışmalar yapıyor ve inovatif çözümler üretiyoruz. Uzun süredir gerçekleştirdiğimiz A/B testler de müşteri memnuniyeti konusunda yaptığımız önemli çalışmalar arasında.

Yemeksepeti platformlarımızda gerçekleştirdiğimiz veri odaklı A/B testlerle platformumuzun tüm fonksiyon ve yeni entegrasyon kararlarını kullanıcılarımızın vermesini sağlıyor ve ürün geliştirmelerimizi bu geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Test içeriği olarak ufak ya da büyük hiçbir kısıtlama koymuyoruz. Aksiyon butonlarının metinleri, yeni bir filtre, bir sayfanın komple yeniden tasarlanması, akışların değiştirilmesi vb. tüm konularda A/B testler ile karar veriyoruz. Böylelikle sağladığımız kaliteli hizmeti bir üst seviyeye taşıma fırsatı yakılıyoruz. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına A/B testler ve farklı çalışmalar yapmaya hız devam edeceğiz.” ifadelerini kulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.