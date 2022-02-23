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Yemeksepeti kuryelerinin eylemi sürüyor: 'Pes etmeyeceğiz'

Yemeksepeti’nde çalışan moto kuryeler, başlattıkları eylemin 23. gününde, Kadıköy İskelesi’nde toplandı. Bir kurye yaptığı açıklamada, 'Hakkımızı alıncaya kadar direneceğiz, pes eden taraf biz olmayacağız” dedi.

39 Dakika Önce
2022-02-23 15:58:57
Yemeksepeti kuryelerinin eylemi sürüyor: 'Pes etmeyeceğiz'

Yemeksepeti'nde çalışan moto kuryeler, ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemin 23. gününde, Kadıköy İskelesi'nde toplandı. Yemeksepeti işçilerine, geçen günlerde direnişlerini kazanan Migros depo işçileri de destek verdi. Eylemde “Yaşasın işçi dayanışması” sloganları atıldı.

Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş) Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, eylemde yaptığı basın açıklamasında “Yemeksepeti'ndeki direnişimizin bugün 23. günü. Yemeksepeti'ndeki çalışan işçi kardeşlerimiz dayatılan sefalet ücretine karşı direniyor. 2022 yılında moto kurye olarak çalışan binlerce kardeşimizi asgari ücretle açlığa sefalete mahkum etmek istiyorlar. Yemeksepeti'nde çalışan kardeşlerimiz 2021 yılındaki aldıkları maaşla 2 bin 200 tane ekmek alıyorken, şu an alabildikleri ekmek sayısı bin 417. Yemeksepeti patronu 783 tane ekmeği çalışanların sofrasından alıyor” dedi.

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‘YEMEKSEPETİ İŞÇİLERİ DE KAZANACAK'

Küçükosmanoğlu, işçilerin mücadelesinin ‘ekmek mücadelesi' olduğunu vurgulayarak “Bu işçi sınıfının patronlara karşı olan sınıf kavgasıdır. Para babaları, Türkiye'deki işçi sınıfını yoksullaştırmaya sendikasızlığa güvencesiz çalışmaya zorluyor” diye konuştu. Migros Depo işçilerinin direnişlerini kazandığını anımsatan Küçükosmanoğlu, “Migros işçisi kardeşimiz direnerek sarı sendikacılığı karşı zaferle taçlandırdılar. Migros işçileri nasıl kazanmışsa, Yemeksepeti işçileri de kazanacak” ifadelerini kullandı.

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‘PES EDEN BİZ OLMAYACAĞIZ'

Yemeksepeti'nde çalışan Yaşar Şen de pes etmeyeceklerini belirterek, “23 gündür emek sömürüsüne, zulme ve köleleşmeye karşı mücadeledeyiz. Biz direneceğiz onlar direnecek elbet bir taraf pes edecek ancak pes eden taraf biz olmayacağız” dedi. .

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